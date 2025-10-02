Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 октября 2025 в 06:50

Осеннее меню для здоровья: эти продукты помогут устоять перед вирусами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Осенний период требует особого внимания к укреплению естественных защитных сил организма. Сезонные продукты, богатые витаминами и антиоксидантами, помогают подготовить иммунную систему к холодам. Включение их в ежедневный рацион создает надежный барьер против вирусов и простудных заболеваний.

Квашеная капуста содержит рекордное количество витамина С и пробиотиков. Тыква богата бета-каротином, который преобразуется в витамин А. Чеснок и лук содержат фитонциды, обладающие противовирусным действием. Шиповник в виде отвара обеспечивает суточную норму витамина С. Грецкие орехи содержат цинк и селен, важные для работы иммунной системы. Облепиха является природным источником витаминов Е и С. Имбирь обладает согревающими и противовоспалительными свойствами. Секрет эффективности заключается в регулярном употреблении этих продуктов в различном виде. Достаточно добавлять их в салаты, напитки или употреблять как самостоятельные блюда.

Ранее также сообщалось о правилах сочетания продуктов. Эти советы сделают ваше питание более полезным и комфортным.

еда
питание
здоровье
советы
осень
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
