15 августа 2025 в 10:44

Алиев назвал Зангезурский коридор значимой частью транспортных маршрутов

Ильхам Алиев Ильхам Алиев Фото: kremlin.ru

Зангезурский коридор войдет в состав важных международных транспортных маршрутов, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в беседе с Fox News. По его словам, страна сделала важный шаг в направлении мира.

Любая критика по поводу сегодняшних достижений со стороны как стран нашего региона, так и государств за его пределами будет крайне затруднительной. Сегодня мы сделали решающий шаг в направлении мира, — отметил Алиев.

Президент Азербайджана рассказал, что Зангезурский коридор является новым проектом по развитию транспортных сетей. Кроме того, глава государства поблагодарил американского коллегу Дональда Трампа за помощь в достижении соглашений.

Ранее президент США заявил, что Зангезурский коридор переименуют в «Маршрут Трампа» в рамках сотрудничества Вашингтона с Баку и Ереваном. Сроки вступления изменений в силу и порядок управления маршрутом не уточнялись.

Также стало известно, что Алиев и Трамп подписали меморандум о взаимопонимании. Документ подразумевает создание стратегической рабочей группы по подготовке Хартии стратегического партнерства между Баку и Вашингтоном.

Ильхам Алиев
Дональд Трамп
Азербайджан
Зангезурский коридор
