Ученые выяснили, в какие часы кофе делает людей счастливее

Европейские исследователи пришли к выводу, что максимальное удовольствие от кофе человек получает утром, сообщает «ФедералПресс». Оказалось, что этот напиток способствует выработке в мозгу дофамина и норадреналина, которые отвечают за удовольствие и бодрость.

После экспериментов над добровольцами выяснилось, что утренний кофе благодаря выработке нейромедиаторов помогает быстрее преодолеть сонливость и начать день в хорошем настроении. Однако он «срабатывает» не сразу после пробуждения, а в течение примерно 2,5 часа после него.

Ранее телеведущая Елена Малышева заявила, что порошковый чай матча помогает бороться с депрессией. С ней согласились коллеги — иммунолог Андрей Продеус, офтальмолог Михаил Коновалов и кардиолог Герман Гандельман. Малышева отметила, что этот напиток обладает уникальными свойствами, способствующими улучшению эмоционального состояния. Матча воздействует на префронтальную кору головного мозга, играющую ключевую роль в управлении эмоциями.