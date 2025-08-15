Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Премьер Армении Пашинян посетит Россию в ближайшее время

Вице-премьер Оверчук анонсировал визит Пашиняна в Россию

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Премьер-министр Армении Никол Пашинян приедет в Россию в ближайшее время, рассказал «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Алексея Оверчука. В ходе рабочего визита в Киргизию Оверчук также напомнил, что армянский лидер не так давно уже посещал РФ

Никол Воваевич две недели назад был в России. В достаточно ближайшее время мы также его ожидаем в России, — сообщил Оверчук .

Ранее Пашинян отказался от участия в заседании межправительственного совета стран ЕАЭС в Киргизии. Формальным поводом для этого стал краткосрочный отпуск политика — третий за это лето.

Позже в правительстве Армении уточнили, что вместо него заседание посетит вице-премьер Мгер Григорян. Также в пресс-службе Кремля рассказали, что по инициативе Еревана президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Пашиняном. Лидеры обсудили развитие торгово-инвестиционного сотрудничества и взаимодействия стран в рамках ЕАЭС.

Кроме того, сообщалось, что Пашинян проинформировал Путина о результатах встречи с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым. Переговоры прошли 8 августа в Вашингтоне.

