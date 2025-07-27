ЦБ опустил рубль на дно? Курсы валюты сегодня, 27 июля: доллар, евро, юань

Эксперты оценили динамику российской валюты в обозримой перспективе. Правда ли, что ЦБ опустил рубль на дно, какие озвучиваются прогнозы, каковы курсы валют сегодня, 27 июля, что с долларом, евро и юанем?

Каков курс доллара сегодня, 27 июля

На выходные и понедельник, 26–28 июля, Центробанк зафиксировал курс доллара США на уровне 79,5527 рубля против 78,8623 рубля в пятницу, 25 июля. Таким образом, доллар прибавил 69,04 копейки.

На международном валютном рынке Forex торги в выходные не проводятся. На момент закрытия операций доллар продавался за 79,41 рубля, показывая прирост в размере 0,16 (0,20%), следует из данных сайта Investing.com.

Что с евро и юанем в воскресенье, 27 июля

Курс евро по ЦБ сегодня, 27 июля, составляет 93,3508 рубля. Ранее регулятор держал европейскую валюту на уровне 93,3362 рубля. Так, евро подорожал на 1,46 копейки. На момент закрытия торгов на Forex в пятницу, 25 июля, евро продавался за 93,243 рубля, прибавляя 0,136 (0,15%).

Актуальный курс юаня составляет 11,0659 рубля, ранее китайская валюта была оценена Центробанком в 11,0652 рубля. Соответственно, юань стал дороже на 0,07 копейки. На международном валютном рынке юань уходил за 11,0781 рубля, демонстрируя прирост в размере 0,001 (0,01%).

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Правда ли ЦБ опустил рубль на дно, прогнозы

В рамках заседания Центробанка в пятницу, 25 июля, было принято решение о снижении ключевой ставки с 20% до 18% годовых. В ПСБ считают, что дальнейшее снижение будет способствовать ослаблению рубля — до конца года юань может подняться к отметке в 12 рублей. При этом экономист Дмитрий Полевой придерживается мнения, что рубль может почувствовать смягчение политики при ставке не выше 14–15%.

Не исключает ослабления рубля и руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов. По его мнению, иностранная валюта усилится в связи с завершением сезона дивидендов в России, когда многие экспортеры увеличивают продажу валютной выручки для расчетов с акционерами. Вместе с тем, считает эксперт, рублевые вложения продолжат оставаться кратно доходнее валютных. Таким образом, не приходится утверждать, что ЦБ опустил рубль на дно.

Однако снижение ключевой ставки будет давить на рубль, поэтому разворот инвалют возможен в любой момент, заявил инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

Эксперт «БКС Мир Инвестиций» Михаил Зельцер считает, что рубль в ближайшее время начнет слабеть. Еще до конца июля курс доллара может вернуться к 80 рублям, на среднесрочную перспективу — к 85–90 рублям; курс юаня, по оценкам эксперта, в ближайшие сессии может направиться к 11,5–12 рублям.

По мнению старшего трейдера УК «Альфа-Капитал» Владислава Силаева, курс доллара в августе не превысит 80 рублей и, по всей видимости, останется в пределах 78–79 рублей. По его мнению, поддержку рублю окажет продажа валютной выручки компаний-экспортеров для уплаты налогов.

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