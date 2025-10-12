Западу не удастся запретить российскую культуру, заявил актер Сергей Безруков. Аналогичным по глупости шагом можно назвать отмену русского языка, отметил артист в беседе с РИА Новости.

Это же вопрос и одновременно ответ, потому что никогда не получится. Культуру отменить нельзя, нельзя ее запретить. Многие в истории пытались это делать. Заканчивалось плохо для тех, кто отменял, — подчеркнул Безруков.

Он напомнил, что любой западный политик когда-нибудь уйдет. Те, кто выступает за сохранение культуры, останутся в мировой памяти, а другие сотрутся из истории навсегда, добавил актер.

Ранее Безруков заявил, что русский человек силен любовью и умением прощать. Нападки и оскорбления, звучащие в адрес россиян за рубежом, не способны задеть тех, кто сохраняет внутреннюю силу и доброту, констатировал он. Безруков выразил мнение, что оскорбления и клевета, которые сегодня звучат в адрес русских за рубежом, — это та самая «грязь, которая не липнет».

До этого артист подчеркнул, что уничижительное отношение ко всему русскому стало модным на Западе. Актер заявил, что такой подход задевает и оскорбляет любого преданного Родине человека.