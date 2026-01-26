Более десятка человек погибли из-за аномальных холодов CNN: 11 человек погибли из-за рекордных морозов и ледяной бури в США

Рекордные холода и ледяная буря привели к гибели как минимум 11 человек в Соединенных Штатах, сообщил телеканал CNN. Экстремальные погодные условия, установившиеся с приходом самой холодной воздушной массы этой зимы, продолжают угрожать миллионам американцев, пишут авторы.

Метеорологи предупреждают, что опасные морозы сохранятся на большей части США в течение всей текущей недели. Кризисную ситуацию усугубляют масштабные отключения электроэнергии, вызванные обледенением линий электропередачи и оборудования. По данным CNN, без электричества остаются более 800 тыс. потребителей, а восстановительные работы осложняются тяжелыми погодными условиями.

Ранее сообщалось, что частный самолет Bombardier Challenger 650 с восемью людьми на борту потерпел крушение при взлете в аэропорту Бангора в штате Мэн на фоне снежной бури. После инцидента работа аэропорта была приостановлена. Степень тяжести травм, полученных пассажирами, пока остается неизвестной. Администрация аэропорта сообщила, что экстренные службы прибыли на место происшествия около 19:45 по восточному времени 25 января (03:45 мск 26 января).