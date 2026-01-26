Более десятка человек погибли из-за аномальных холодов
CNN: 11 человек погибли из-за рекордных морозов и ледяной бури в США
Фото: Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press
Рекордные холода и ледяная буря привели к гибели как минимум 11 человек в Соединенных Штатах, сообщил телеканал CNN. Экстремальные погодные условия, установившиеся с приходом самой холодной воздушной массы этой зимы, продолжают угрожать миллионам американцев, пишут авторы.
Метеорологи предупреждают, что опасные морозы сохранятся на большей части США в течение всей текущей недели. Кризисную ситуацию усугубляют масштабные отключения электроэнергии, вызванные обледенением линий электропередачи и оборудования. По данным CNN, без электричества остаются более 800 тыс. потребителей, а восстановительные работы осложняются тяжелыми погодными условиями.
Ранее сообщалось, что частный самолет Bombardier Challenger 650 с восемью людьми на борту потерпел крушение при взлете в аэропорту Бангора в штате Мэн на фоне снежной бури. После инцидента работа аэропорта была приостановлена. Степень тяжести травм, полученных пассажирами, пока остается неизвестной. Администрация аэропорта сообщила, что экстренные службы прибыли на место происшествия около 19:45 по восточному времени 25 января (03:45 мск 26 января).
США, Нью-Йорк. Прохожие толкают такси, застрявшее в снегу
Снежный шторм в Нью-Йорке
Более 245 миллионов американцев в Нью-Йорке столкнулись с сильным зимним штормом, который парализовал все вокруг и привел к скоплению льда, отмене рейсов, пустым улицам и холодной погоде
Снегоуборочные машины департамента транспорта Нью-Йорка расчищают от снега Бруклинский мост
Прохожие прогуливаются по заснеженной Таймс-сквер
Снежный шторм в Нью-Йорке
Снежный шторм в Нью-Йорке
Прохожие прогуливаются по заснеженной Таймс-сквер
Снежный шторм в Нью-Йорке. Автомобили такси на заснеженной Таймс-сквер
Снежный шторм в Нью-Йорке
Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки. «Бык с Уолл-стрит» на фоне снегопада в финансовом районе Нью-Йорка
Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки. Вид на Бруклинский мост во время сильной снежной бури
США, Вашингтон. Мужчина на лыжах в снегу перед Капитолием
Снежный шторм в Нью-Йорке
США, Нью-Йорк. Мужчина везет санки с ребенком по заснеженному тротуару
