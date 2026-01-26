Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 11:14

Преподавателя МВД арестовали из-за взрыва гранаты на занятии

Суд в Коми арестовал преподавателя МВД, на занятии у которого взорвалась граната

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Преподавателя центра подготовки МВД Владимира Опарина, во время занятия которого 15 января произошел взрыв гранаты, взяли под стражу, сообщили в Верховному суде Республики Коми. Ранее мужчина находился под домашним арестом.

Верховным судом Республики Коми постановление Сыктывкарского городского суда от 17 января 2026 года отменено. Опарину избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в действие учебно-имитационную гранату в сыктывкарском центре МВД привел преподаватель. Против него возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия. Суд отправил его под домашний арест.

Одна из пострадавших во время взрыва, сотрудница полиции Ирина Красильникова скончалась утром 19 января в реанимации республиканской больницы. Причиной стали тяжелые ожоги и отравление угарным газом. 19-летнюю девушку похоронили в Выльгорте рядом с могилами родных. В больницах остаются 10 пострадавших: семерых разместили в федеральных центрах Москвы и Нижнего Новгорода. Еще трое сейчас проходят амбулаторное лечение, пятерых уже выписали домой.

