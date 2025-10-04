Тушёная капуста с колбасками — проще не бывает: быстрый рецепт для сытного обеда! Аппетитное блюдо, где сочные колбаски томятся вместе с ароматной капустой, создавая гармоничный дуэт. Идеальный вариант для сытного семейного ужина, который наполнит дом уютными запахами.
Ингредиенты
- Колбаски копченые или охотничьи — 500 г
- Капуста белокочанная — 1 кг
- Лук репчатый — 2 шт.
- Томатный сок — 200 мл
- Морковь — 1 шт.
- Масло растительное — 3 ст. л.
- Соль — 1,5 ч. л.
- Перец чёрный — 1/2 ч. л.
- Тмин молотый — 1/2 ч. л.
- Лавровый лист — 2 шт.
- Укроп — для подачи
Приготовление
- Капусту нашинкуйте, лук нарежьте полукольцами, морковь натрите на крупной тёрке. Колбаски обжарьте до румяной корочки, снимите со сковороды. В том же масле пассеруйте лук и морковь 5 минут. Добавьте капусту, тушите 10 минут.
- Влейте томатный сок, добавьте специи и колбаски. Тушите под крышкой на медленном огне 25-30 минут. Подавайте с рубленой зеленью.
Совет: для пикантности добавьте 1 ч. л. паприки и 2 зубчика чеснока.
