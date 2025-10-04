Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
04 октября 2025 в 11:30

Тушёная капуста с колбасками — проще не бывает: быстрый рецепт для сытного обеда

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Тушёная капуста с колбасками — проще не бывает: быстрый рецепт для сытного обеда! Аппетитное блюдо, где сочные колбаски томятся вместе с ароматной капустой, создавая гармоничный дуэт. Идеальный вариант для сытного семейного ужина, который наполнит дом уютными запахами.

Ингредиенты

  • Колбаски копченые или охотничьи — 500 г
  • Капуста белокочанная — 1 кг
  • Лук репчатый — 2 шт.
  • Томатный сок — 200 мл
  • Морковь — 1 шт.
  • Масло растительное — 3 ст. л.
  • Соль — 1,5 ч. л.
  • Перец чёрный — 1/2 ч. л.
  • Тмин молотый — 1/2 ч. л.
  • Лавровый лист — 2 шт.
  • Укроп — для подачи

Приготовление

  1. Капусту нашинкуйте, лук нарежьте полукольцами, морковь натрите на крупной тёрке. Колбаски обжарьте до румяной корочки, снимите со сковороды. В том же масле пассеруйте лук и морковь 5 минут. Добавьте капусту, тушите 10 минут.
  2. Влейте томатный сок, добавьте специи и колбаски. Тушите под крышкой на медленном огне 25-30 минут. Подавайте с рубленой зеленью.

Совет: для пикантности добавьте 1 ч. л. паприки и 2 зубчика чеснока.

Ранее мы готовили маринованную капусту «Фламинго» с ярким цветом и пикантным вкусом. Осенью всегда в моем холодильнике

Читайте также
Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле
Общество
Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле
Превратила батон в шедевр! Нежные яблочно-творожные гренки — 5 минут на сковороде, и завтрак готов!
Общество
Превратила батон в шедевр! Нежные яблочно-творожные гренки — 5 минут на сковороде, и завтрак готов!
Салат из капусты делаю только так: весь секрет в кремовой заправке!
Общество
Салат из капусты делаю только так: весь секрет в кремовой заправке!
Салат из капусты делаю только так: весь секрет в кремовой заправке!
Общество
Салат из капусты делаю только так: весь секрет в кремовой заправке!
Картошка с колбасками по-охотничьи: сырно-чесночная корочка покорит всех
Общество
Картошка с колбасками по-охотничьи: сырно-чесночная корочка покорит всех
капуста
колбаски
обед
ужин
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Спецпредставитель Путина назвал ключевую фигуру плана Трампа по Газе
Доктор Мясников назвал четыре главных правила для долгой жизни
Турецкий город сотрясло от мощного взрыва на химическом заводе
Сын пропавших в Красноярском крае туристов поделился подробностями поисков
В ДНР нашли способ пробить водную блокаду Киева
Фаза Луны сегодня, 4 октября: работаем в саду, получаем награды
Известный стилист отказался осуждать покинувших Россию артистов
Эпидемиолог предупредил о надвигающейся на Россию волне заболеваемости
В МО рассказали, сколько БПЛА ВСУ было сбито за сутки
«Я не бандит»: мужчина услышал решение суда после попытки похитить девочку
Главное блюдо выходного дня: порадуйте близких польским супом
Яблочная поленица: уютная классика польской кухни
Каждый охотник желает знать: лучшие места для утиной охоты в Подмосковье
Российские военные нанесли мощный удар по важным для ВПК Украины объектам
Шестеро детей пострадали в ДТП с двумя фурами и пассажирским автобусом
Рубль укрепляется? Курс сегодня, 4 октября, что с долларом, евро и юанем
План Трампа по Газе одобрили единомышленники ХАМАС
Готовим татарскую пастилу «Алю кагы» из яблок — простой и натуральный десерт
Королевская семья Британии: последние новости, раскрыта правда о раке Кейт
Стало известно, какое наказание грозит разбившей виски на таможне россиянке
Дальше
Самое популярное
Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС
Мир

Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС

Забыла про кетчуп. Эта аджика стала королевой моих заготовок! Простая и вкусная аджика «Кобра»
Общество

Забыла про кетчуп. Эта аджика стала королевой моих заготовок! Простая и вкусная аджика «Кобра»

Цветок, который выживает в глине и под снегом! Посейте в октябре и забудьте до мая
Общество

Цветок, который выживает в глине и под снегом! Посейте в октябре и забудьте до мая

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.