Тушёная капуста с колбасками — проще не бывает: быстрый рецепт для сытного обеда! Аппетитное блюдо, где сочные колбаски томятся вместе с ароматной капустой, создавая гармоничный дуэт. Идеальный вариант для сытного семейного ужина, который наполнит дом уютными запахами.

Ингредиенты

Колбаски копченые или охотничьи — 500 г

Капуста белокочанная — 1 кг

Лук репчатый — 2 шт.

Томатный сок — 200 мл

Морковь — 1 шт.

Масло растительное — 3 ст. л.

Соль — 1,5 ч. л.

Перец чёрный — 1/2 ч. л.

Тмин молотый — 1/2 ч. л.

Лавровый лист — 2 шт.

Укроп — для подачи

Приготовление

Капусту нашинкуйте, лук нарежьте полукольцами, морковь натрите на крупной тёрке. Колбаски обжарьте до румяной корочки, снимите со сковороды. В том же масле пассеруйте лук и морковь 5 минут. Добавьте капусту, тушите 10 минут. Влейте томатный сок, добавьте специи и колбаски. Тушите под крышкой на медленном огне 25-30 минут. Подавайте с рубленой зеленью.

Совет: для пикантности добавьте 1 ч. л. паприки и 2 зубчика чеснока.

