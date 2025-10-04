Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
04 октября 2025 в 12:00

Суп с паутинкой из яиц: уютное блюдо обожают дети и взрослые

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Суп с паутинкой из яиц: уютное блюдо обожают дети и взрослые. Домашний суп, в котором яичная «паутинка» создаёт изящные узоры в прозрачном бульоне. Блюдо, напоминающее бабушкину кухню с её трогательной заботой и простой магией вкуса.

Ингредиенты

  • Курица (бедро/голень) — 500 г
  • Картофель — 5 шт.
  • Морковь — 2 шт.
  • Лук репчатый — 2 шт.
  • Яйца — 2 шт.
  • Укроп свежий — 1/2 пучка
  • Перец чёрный горошком — 7 шт.
  • Лавровый лист — 2 шт.
  • Масло растительное — 2 ст. л.
  • Соль — 1 ст. л.

Приготовление

  1. Курицу залейте 2,5 л воды, добавьте целую луковицу и морковь. Варите 40 минут с перцем и лавровым листом. Бульон процедите, мясо отделите от костей. Картофель нарежьте кубиками, варите 15 минут.
  2. Лук и морковь нарежьте мелкими кубиками, обжарьте до мягкости. Добавьте в суп вместе с курицей. Яйца взбейте вилкой. Тонкой струйкой вливайте в кипящий суп, помешивая вилкой для образования «паутинки». Посолите, посыпьте укропом.

Ранее мы готовили суп с сосисками и вермишелью. Когда нужно накормить семью вкусным и быстрым обедом.

Читайте также
Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле
Общество
Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле
Превратила батон в шедевр! Нежные яблочно-творожные гренки — 5 минут на сковороде, и завтрак готов!
Общество
Превратила батон в шедевр! Нежные яблочно-творожные гренки — 5 минут на сковороде, и завтрак готов!
Салат из капусты делаю только так: весь секрет в кремовой заправке!
Общество
Салат из капусты делаю только так: весь секрет в кремовой заправке!
Быстрый суп с зелёным горошком, яйцом и беконом: когда нужно срочно и вкусно накормить семью
Общество
Быстрый суп с зелёным горошком, яйцом и беконом: когда нужно срочно и вкусно накормить семью
Ленинградский рассольник с перловкой: согревающая классика для осеннего обеда
Общество
Ленинградский рассольник с перловкой: согревающая классика для осеннего обеда
супы
бульоны
яйца
курица
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Спецпредставитель Путина назвал ключевую фигуру плана Трампа по Газе
Доктор Мясников назвал четыре главных правила для долгой жизни
Турецкий город сотрясло от мощного взрыва на химическом заводе
Сын пропавших в Красноярском крае туристов поделился подробностями поисков
В ДНР нашли способ пробить водную блокаду Киева
Фаза Луны сегодня, 4 октября: работаем в саду, получаем награды
Известный стилист отказался осуждать покинувших Россию артистов
Эпидемиолог предупредил о надвигающейся на Россию волне заболеваемости
В МО рассказали, сколько БПЛА ВСУ было сбито за сутки
«Я не бандит»: мужчина услышал решение суда после попытки похитить девочку
Главное блюдо выходного дня: порадуйте близких польским супом
Яблочная поленица: уютная классика польской кухни
Каждый охотник желает знать: лучшие места для утиной охоты в Подмосковье
Российские военные нанесли мощный удар по важным для ВПК Украины объектам
Шестеро детей пострадали в ДТП с двумя фурами и пассажирским автобусом
Рубль укрепляется? Курс сегодня, 4 октября, что с долларом, евро и юанем
План Трампа по Газе одобрили единомышленники ХАМАС
Готовим татарскую пастилу «Алю кагы» из яблок — простой и натуральный десерт
Королевская семья Британии: последние новости, раскрыта правда о раке Кейт
Стало известно, какое наказание грозит разбившей виски на таможне россиянке
Дальше
Самое популярное
Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС
Мир

Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС

Забыла про кетчуп. Эта аджика стала королевой моих заготовок! Простая и вкусная аджика «Кобра»
Общество

Забыла про кетчуп. Эта аджика стала королевой моих заготовок! Простая и вкусная аджика «Кобра»

Цветок, который выживает в глине и под снегом! Посейте в октябре и забудьте до мая
Общество

Цветок, который выживает в глине и под снегом! Посейте в октябре и забудьте до мая

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.