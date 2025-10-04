Суп с паутинкой из яиц: уютное блюдо обожают дети и взрослые

Суп с паутинкой из яиц: уютное блюдо обожают дети и взрослые. Домашний суп, в котором яичная «паутинка» создаёт изящные узоры в прозрачном бульоне. Блюдо, напоминающее бабушкину кухню с её трогательной заботой и простой магией вкуса.

Ингредиенты

Курица (бедро/голень) — 500 г

Картофель — 5 шт.

Морковь — 2 шт.

Лук репчатый — 2 шт.

Яйца — 2 шт.

Укроп свежий — 1/2 пучка

Перец чёрный горошком — 7 шт.

Лавровый лист — 2 шт.

Масло растительное — 2 ст. л.

Соль — 1 ст. л.

Приготовление

Курицу залейте 2,5 л воды, добавьте целую луковицу и морковь. Варите 40 минут с перцем и лавровым листом. Бульон процедите, мясо отделите от костей. Картофель нарежьте кубиками, варите 15 минут. Лук и морковь нарежьте мелкими кубиками, обжарьте до мягкости. Добавьте в суп вместе с курицей. Яйца взбейте вилкой. Тонкой струйкой вливайте в кипящий суп, помешивая вилкой для образования «паутинки». Посолите, посыпьте укропом.

Ранее мы готовили суп с сосисками и вермишелью. Когда нужно накормить семью вкусным и быстрым обедом.