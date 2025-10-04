Суп с паутинкой из яиц: уютное блюдо обожают дети и взрослые. Домашний суп, в котором яичная «паутинка» создаёт изящные узоры в прозрачном бульоне. Блюдо, напоминающее бабушкину кухню с её трогательной заботой и простой магией вкуса.
Ингредиенты
- Курица (бедро/голень) — 500 г
- Картофель — 5 шт.
- Морковь — 2 шт.
- Лук репчатый — 2 шт.
- Яйца — 2 шт.
- Укроп свежий — 1/2 пучка
- Перец чёрный горошком — 7 шт.
- Лавровый лист — 2 шт.
- Масло растительное — 2 ст. л.
- Соль — 1 ст. л.
Приготовление
- Курицу залейте 2,5 л воды, добавьте целую луковицу и морковь. Варите 40 минут с перцем и лавровым листом. Бульон процедите, мясо отделите от костей. Картофель нарежьте кубиками, варите 15 минут.
- Лук и морковь нарежьте мелкими кубиками, обжарьте до мягкости. Добавьте в суп вместе с курицей. Яйца взбейте вилкой. Тонкой струйкой вливайте в кипящий суп, помешивая вилкой для образования «паутинки». Посолите, посыпьте укропом.
