Суп с сосисками и вермишелью: когда нужно накормить семью вкусным и быстрым обедом

Суп с сосисками и вермишелью: когда нужно накормить семью вкусным и быстрым обедом

Быстрый суп с сосисками и вермишелью! Идеальное решение, когда нужно накормить семью вкусным и сытным обедом буквально за 20 минут! Ароматный, яркий и такой уютный — этот супчик станет настоящей палочкой-выручалочкой в вашей кулинарной книге. Дети от него просто в восторге!

Ингредиенты

Картофель — 4 шт.

Морковь — 1 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Масло растительное — 2 ст. л.

Соль — по вкусу

Сосиски или охотничьи колбаски — 4 шт.

Вермишель или лапша быстрого приготовления — 1 горсть

Зеленый горошек (консервированный) — 0,5 банки

Перец черный молотый — по вкусу

Лавровый лист — 1-2 шт.

Свежая зелень (укроп, петрушка) — для подачи

Вода или куриный бульон — 2 л

Приготовление

Поставьте на огонь кастрюлю с водой или бульоном. Пока жидкость закипает, очистите и нарежьте картофель кубиками. Как только вода закипит, посолите ее и отправьте картофель вариться. На разогретой сковороде с растительным маслом обжарьте до мягкости мелко нарезанный лук и натертую на крупной терке морковь. Добавьте к овощам сосиски, нарезанные кружочками, и обжаривайте всё вместе еще 3–4 минуты до румяности. Когда картофель почти сварится (через 10–12 минут), добавьте в кастрюлю горсть вермишели, дайте покипеть 2–3 минуты. Затем введите в суп зажарку с сосисками и зеленый горошек без жидкости. Доведите до кипения, добавьте лавровый лист и черный перец. Проварите еще 2 минуты, выключите огонь и дайте супу настояться под крышкой 5–10 минут. Подавайте, обильно посыпав свежей рубленой зеленью!

Ранее мы готовили быстрый суп с фрикадельками и рисом. Вкусное блюдо для всей семьи.