Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
14 сентября 2025 в 17:00

Суп с сосисками и вермишелью: когда нужно накормить семью вкусным и быстрым обедом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Быстрый суп с сосисками и вермишелью! Идеальное решение, когда нужно накормить семью вкусным и сытным обедом буквально за 20 минут! Ароматный, яркий и такой уютный — этот супчик станет настоящей палочкой-выручалочкой в вашей кулинарной книге. Дети от него просто в восторге!

Ингредиенты

  • Картофель — 4 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Масло растительное — 2 ст. л.
  • Соль — по вкусу
  • Сосиски или охотничьи колбаски — 4 шт.
  • Вермишель или лапша быстрого приготовления — 1 горсть
  • Зеленый горошек (консервированный) — 0,5 банки
  • Перец черный молотый — по вкусу
  • Лавровый лист — 1-2 шт.
  • Свежая зелень (укроп, петрушка) — для подачи
  • Вода или куриный бульон — 2 л

Приготовление

  1. Поставьте на огонь кастрюлю с водой или бульоном. Пока жидкость закипает, очистите и нарежьте картофель кубиками. Как только вода закипит, посолите ее и отправьте картофель вариться. На разогретой сковороде с растительным маслом обжарьте до мягкости мелко нарезанный лук и натертую на крупной терке морковь.
  2. Добавьте к овощам сосиски, нарезанные кружочками, и обжаривайте всё вместе еще 3–4 минуты до румяности. Когда картофель почти сварится (через 10–12 минут), добавьте в кастрюлю горсть вермишели, дайте покипеть 2–3 минуты. Затем введите в суп зажарку с сосисками и зеленый горошек без жидкости. Доведите до кипения, добавьте лавровый лист и черный перец. Проварите еще 2 минуты, выключите огонь и дайте супу настояться под крышкой 5–10 минут. Подавайте, обильно посыпав свежей рубленой зеленью!

Ранее мы готовили быстрый суп с фрикадельками и рисом. Вкусное блюдо для всей семьи.

супы
быстрый рецепт
сосиски
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Пропитана ненавистью»: в Чечне оценили высказывания Пугачевой
Реклама энергетиков существенно изменится с марта 2026 года
Тело погибшей биатлонистки будет покоиться в горах
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.