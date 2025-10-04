Клуб «Валдай»
04 октября 2025 в 18:00

Цитрусовый пирог с лёгкой кислинкой: мастерский рецепт получится у всех

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Цитрусовый пирог с лёгкой кислинкой: мастерский рецепт получится у всех. Нежный песочный пирог с яркой цитрусовой начинкой, где гармонично сочетаются сладость и освежающая кислинка. Идеальный десерт для чаепития, который подарит ощущение летнего настроения.

Ингредиенты для основы

  • Мука пшеничная — 280 г
  • Масло сливочное — 100 г
  • Сахар — 80 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Цедра апельсиновая — 1 ч. л.

Для начинки

  • Апельсины — 2 шт.
  • Лимоны — 2 шт.
  • Сахар — 200 г
  • Крахмал кукурузный — 50 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Сливочное масло — 50 г

Приготовление

  1. Для основы разотрите масло с сахаром, добавьте яйца и цедру. Введите муку с разрыхлителем, замесите тесто. Распределите по форме, сформировав бортики. Для начинки снимите цедру с цитрусов, выжмите сок (должно получиться ~250 мл).
  2. Смешайте сок с сахаром, яйцами и крахмалом. Варите на водяной бане до загустения, добавьте масло. Остудите, выложите на основу. Выпекайте при 180°C 30 минут. Полностью остудите перед подачей.

Совет: для блеска смажьте поверхность пирога апельсиновым джемом.

Ранее мы готовили пирог с творогом и варёной сгущенкой. Простой, но с невероятным вкусом.

пироги
десерты
цитрусы
лимоны
апельсины
Ольга Шмырева
О. Шмырева
