Цитрусовый пирог с лёгкой кислинкой: мастерский рецепт получится у всех. Нежный песочный пирог с яркой цитрусовой начинкой, где гармонично сочетаются сладость и освежающая кислинка. Идеальный десерт для чаепития, который подарит ощущение летнего настроения.
Ингредиенты для основы
- Мука пшеничная — 280 г
- Масло сливочное — 100 г
- Сахар — 80 г
- Яйца — 2 шт.
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
- Цедра апельсиновая — 1 ч. л.
Для начинки
- Апельсины — 2 шт.
- Лимоны — 2 шт.
- Сахар — 200 г
- Крахмал кукурузный — 50 г
- Яйца — 2 шт.
- Сливочное масло — 50 г
Приготовление
- Для основы разотрите масло с сахаром, добавьте яйца и цедру. Введите муку с разрыхлителем, замесите тесто. Распределите по форме, сформировав бортики. Для начинки снимите цедру с цитрусов, выжмите сок (должно получиться ~250 мл).
- Смешайте сок с сахаром, яйцами и крахмалом. Варите на водяной бане до загустения, добавьте масло. Остудите, выложите на основу. Выпекайте при 180°C 30 минут. Полностью остудите перед подачей.
Совет: для блеска смажьте поверхность пирога апельсиновым джемом.
Ранее мы готовили пирог с творогом и варёной сгущенкой. Простой, но с невероятным вкусом.