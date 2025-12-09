ВСУ ударили беспилотниками по Геническу Херсонской области

ВСУ ударили беспилотниками по Геническу под Херсоном, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, большая часть БПЛА была ликвидирована силами ПВО. При атаке никто не пострадал.

По предварительным данным, один дрон все же попал на территорию рыбоперерабатывающего завода, — отметил он.

До этого в Сети появились кадры с места прилета в Чебоксарах. На опубликованных снимках можно увидеть поврежденные жилые дома. Вице-премьер Чувашии Владимир Степанов заявил, что число пострадавших при атаке резко увеличилось. По его словам, среди них есть один ребенок.

Утром 9 декабря пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО ликвидировали и перехватили 121 украинский беспилотник над регионами России. По данным ведомства, 49 и 22 БПЛА уничтожили над территориями Белгородской области и Крымом соответственно, 10 и девять — над Рязанской и Воронежской областями, еще восемь беспилотных летательных средств сбили над акваторией Каспийского моря.