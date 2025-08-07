В Минэкономразвития объяснили, чем грозит курс выше 110 рублей за доллар

Чрезмерная волатильность курса российского рубля представляет собой один из стратегических рисков для достижения национальных целей России, пишут «Известия», ссылаясь на внутренние документы Министерства экономического развития. Речь идет о ситуации, когда курс рубля выше 110 за доллар.
В перечне, который прикрепили к письму заместителя главы Минэкономразвития Полины Крючковой, ведомство указывает, что нежелательными считают курсы рубля к доллару ниже 75 и выше 110. Колебания в диапазоне от 85 до 100 рублей за доллар характеризуют как средний риск.
Такие изменения курса угрожают достижению ряда национальных целей. Среди них — сохранение населения и укрепление здоровья, раскрытие потенциала каждого гражданина, создание комфортной и безопасной среды для жизни, а также развитие устойчивой и динамичной экономики и достижение технологического лидерства. Источник в государственных органах сообщил, что Министерство экономического развития в дальнейшем может разработать специальные меры для предотвращения этих рисков.
Ранее в ведомстве сообщили, что темпы роста цен в России продолжают замедляться. Так, с 22 по 28 июля 2025 года годовая инфляция составила 9,02%, что отражает показатель ниже, чем за неделю до этого.