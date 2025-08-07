Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 августа 2025 в 09:19

В Минэкономразвития объяснили, чем грозит курс выше 110 рублей за доллар

Минэкономразвития: курс выше 110 рублей за доллар представляет риск для России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чрезмерная волатильность курса российского рубля представляет собой один из стратегических рисков для достижения национальных целей России, пишут «Известия», ссылаясь на внутренние документы Министерства экономического развития. Речь идет о ситуации, когда курс рубля выше 110 за доллар.

В перечне, который прикрепили к письму заместителя главы Минэкономразвития Полины Крючковой, ведомство указывает, что нежелательными считают курсы рубля к доллару ниже 75 и выше 110. Колебания в диапазоне от 85 до 100 рублей за доллар характеризуют как средний риск.

Такие изменения курса угрожают достижению ряда национальных целей. Среди них — сохранение населения и укрепление здоровья, раскрытие потенциала каждого гражданина, создание комфортной и безопасной среды для жизни, а также развитие устойчивой и динамичной экономики и достижение технологического лидерства. Источник в государственных органах сообщил, что Министерство экономического развития в дальнейшем может разработать специальные меры для предотвращения этих рисков.

Ранее в ведомстве сообщили, что темпы роста цен в России продолжают замедляться. Так, с 22 по 28 июля 2025 года годовая инфляция составила 9,02%, что отражает показатель ниже, чем за неделю до этого.

рубли
доллары
Минэкономразвития
риски
