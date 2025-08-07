Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 16:34

Врач описал страшные последствия употребления алкоголя с метанолом

Врач Горячев: употребление алкоголя с метанолом поражает нервную систему

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Употребление алкоголя с метанолом поражает нервную систему, органы зрения и дыхания, предупредил врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Минздрава Кубани Александр Горячев, комментируя ситуацию со смертельной чачей в Адлере. В разговоре с телеканалом «Краснодар» эксперт подчеркнул, что в организме метанол превращается в формальдегид и муравьиную кислоту.

В организме метанол превращается в формальдегид и муравьиную кислоту — вещества, поражающие нервную систему, органы зрения и дыхания, — пояснил Горячев.

Медик отметил, что головная боль, головокружение, тошнота, рвота, нарушение зрения вплоть до слепоты, спутанность сознания и кома могут оказаться признаками отравления метанолом. Врач призвал отказаться от употребления алкогольных напитков неизвестного происхождения и приобретать спиртное только в лицензированных торговых точках.

Контрафактный алкоголь — это не просто опасно, это смертельно. Берегите себя и близких, ― заключил Горячев.

Ранее стало известно, что по меньшей мере 10 человек погибли в результате отравления контрафактной чачей, купленной на рынке в поселке Сириус. Двух фигуранток уголовного дела заключили под стражу.

алкоголь
Анапа
отравления
врачи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Ручное гестапо»: в Раде заявили о насильно удерживаемых в ТЦК мужчинах
ВСМ Москва — Петербург станет частью московского метро
В ООН выступили с важным заявлением по встрече Путина и Трампа
Озвучен многомиллионный гонорар группы «Винтаж» за концерт в Дубае
Хирург назвала одну деталь на коже, указывающую на рак
Военэксперт раскрыл, кто спровоцирует следующий конфликт в Европе
В зоопарке Перми старого медведя трижды ударило током
Маленький мальчик случайно «арестовал» маму
Оставят жен без всего? Смогут ли Дибров и любовник его жены отстоять детей
Военэксперт заявил о растущем количестве дезертиров в ВСУ
Назван топ-5 главных покупателей российской рыбы
Российский курорт ожидают мощные дожди и морские смерчи
Мужчина победил рак и выиграл 100 млн рублей в лотерею
На Западе дали совет Трампу в преддверии возможной встречи с Путиным
Победительницу «Холостяка» обворовали на Патриках на 200 тысяч рублей
ГОСТ школьной формы. Как она будет выглядеть и сколько стоить
В подмосковном городе агрессор бросался на подростков с холодным оружием
Прибалтику запугали «неизбежным вторжением» России: что известно
Столкновение с автоледи на Kia завершилось для байкера гибелью
Звезда «Фабрики звезд» избил артиста и отделался штрафом
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.