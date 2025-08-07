Врач описал страшные последствия употребления алкоголя с метанолом

Употребление алкоголя с метанолом поражает нервную систему, органы зрения и дыхания, предупредил врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Минздрава Кубани Александр Горячев, комментируя ситуацию со смертельной чачей в Адлере. В разговоре с телеканалом «Краснодар» эксперт подчеркнул, что в организме метанол превращается в формальдегид и муравьиную кислоту.

Медик отметил, что головная боль, головокружение, тошнота, рвота, нарушение зрения вплоть до слепоты, спутанность сознания и кома могут оказаться признаками отравления метанолом. Врач призвал отказаться от употребления алкогольных напитков неизвестного происхождения и приобретать спиртное только в лицензированных торговых точках.

Контрафактный алкоголь — это не просто опасно, это смертельно. Берегите себя и близких, ― заключил Горячев.

Ранее стало известно, что по меньшей мере 10 человек погибли в результате отравления контрафактной чачей, купленной на рынке в поселке Сириус. Двух фигуранток уголовного дела заключили под стражу.