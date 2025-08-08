Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 августа 2025 в 16:47

Политолог ответил, почему оппозиционеры не придут к власти в Белоруссии

Политолог Светов: Лукашенко не даст оппозиционерам разрушить Белоруссию изнутри

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не позволит оппозиционерам прийти к власти в стране, чтобы она не была разрушена изнутри, заявил NEWS.ru политолог Юрий Светов. По его словам, белорусский лидер подберет себе преемника, который продолжит нынешний курс развития республики.

У Лукашенко огромный политический опыт, он перенес на посту президента очень много. Естественно, он сделает все, чтобы его преемником был человек, который будет отстаивать интересы Белоруссии. И никаких политиков из числа так называемых оппозиционеров там постараются не допустить. Конечно, произойти может все что угодно, но он, с моей точки зрения, сделает все, чтобы его курс был продолжен, — сказал Светов.

Ранее Лукашенко заявил, что не планирует выдвигать свою кандидатуру на пост главы государства на следующих выборах в 2030 году. По словам главы Белоруссии, младший сын Николай не станет его преемником.

В марте 2025 года Николай Лукашенко признался, что ощущает гордость от инаугурации отца, вступающего в новый президентский срок. По его словам, инаугурация является началом нового этапа, в котором семье предстоит нести большую ответственность за будущее страны.

