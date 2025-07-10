«ВанЛав»: Захарова выложила неожиданное фото Лаврова с коллегой Захарова опубликовала фото Лаврова с Ван И и подписала его словами «ВанЛав»

Представитель МИД России Мария Захарова выложила в Telegram-канале фото с главой ведомства Сергеем Лавровым и его китайским коллегой Ван И. Дипломат сопроводила публикацию подписью «ВанЛав». Фото было сделано после переговоров.

Россия и Китай — это ВанЛав, — подписала фото Захарова.

Лавров и Ван И встретились на полях конференции АСЕАН, которая прошла в Куала-Лумпуре. В комментарии Захарова зашифровала имя китайского министра и главы МИД России. Так дипломат подчеркнула связь Москвы и Пекина.

Ранее стало известно, что Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели встречу в столице Малайзии Куала-Лумпуре. Это вторая встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран за последние месяцы. Предыдущие переговоры состоялись 19 февраля в Эр-Рияде во время российско-американских консультаций.

До этого Лавров направил Рубио поздравительную телеграмму по случаю Дня независимости Соединенных Штатов. Министр выразил надежду на стабильность и предсказуемость отношений между Москвой и Вашингтоном.