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10 июля 2025 в 16:54

«ВанЛав»: Захарова выложила неожиданное фото Лаврова с коллегой

Захарова опубликовала фото Лаврова с Ван И и подписала его словами «ВанЛав»

Сергей Лавров и Ван И Сергей Лавров и Ван И Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Представитель МИД России Мария Захарова выложила в Telegram-канале фото с главой ведомства Сергеем Лавровым и его китайским коллегой Ван И. Дипломат сопроводила публикацию подписью «ВанЛав». Фото было сделано после переговоров.

Россия и Китай — это ВанЛав, — подписала фото Захарова.

Лавров и Ван И встретились на полях конференции АСЕАН, которая прошла в Куала-Лумпуре. В комментарии Захарова зашифровала имя китайского министра и главы МИД России. Так дипломат подчеркнула связь Москвы и Пекина.

Ранее стало известно, что Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели встречу в столице Малайзии Куала-Лумпуре. Это вторая встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран за последние месяцы. Предыдущие переговоры состоялись 19 февраля в Эр-Рияде во время российско-американских консультаций.

До этого Лавров направил Рубио поздравительную телеграмму по случаю Дня независимости Соединенных Штатов. Министр выразил надежду на стабильность и предсказуемость отношений между Москвой и Вашингтоном.

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Китай
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