Проклова отреагировала на слухи о скорой свадьбе

Известная актриса Елена Проклова в беседе с KP.RU опровергла слухи о скорой свадьбе с бывшим супругом Андреем Тришиным. 72-летняя звезда объяснила, что пара еще не приняла окончательного решения о восстановлении брачных отношений.

Пока окончательного решения нет. Мы с Андреем еще раздумываем. А новость уже разошлась по интернету, — заявила Проклова.

Актриса добавила, что для нее официальная регистрация отношений не является приоритетом, поскольку главную ценность представляют сами взаимоотношения. При этом она признала, что штамп в паспорте иногда помогает в решении практических вопросов. От дальнейших комментариев Проклова отказалась, сославшись на занятость в гастрольном графике.

Ранее исполнитель Григорий Лепс рассказал, что сам не знает, когда женится на своей молодой возлюбленной Авроре Кибе. Он заявил, что пока не задумывался, как долго ей придется ждать бракосочетания.

Между тем пользователь Сети написал жене футболиста Павла Мамаева — блогеру Надежде Санько, что он ей якобы изменяет. Аноним пообещал «скоро» предоставить доказательства измены, в ответ на что девушка с иронией призвала его не медлить.