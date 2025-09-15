Стало известно новое решение суда по делу о погроме в аэропорту Махачкалы Суд сократил сроки для трех участников беспорядков в аэропорту Махачкалы

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции сократил на шесть месяцев сроки для трех фигурантов дела о погромах в аэропорту Махачкалы, передает пресс-служба учреждения. В инстанции исключили отягчающее обстоятельство — совершение преступления группой лиц.

Суд указал, что статья, по которой виновные были осуждены, уже включает признак группового участия в преступлении, а дополнительный учет данного факта <...> является незаконным и нарушает принцип справедливости. Исключив из судебных актов вышеуказанное отягчающее обстоятельство, кассационный суд сократил срок наказания осужденным на шесть месяцев каждому, — уточнили в суде.

Ранее в Краснодарском крае пятерых участников беспорядков в аэропорту Махачкалы признали виновными и приговорили к срокам от шести до девяти лет лишения свободы. Задержанных обвиняли в участии в массовых беспорядках на почве национальной ненависти, никто из них не признал свою вину.

Глава МВД Дагестана Абдурашид Магомедов также заявлял, что после беспорядков под стражу были помещены 140 подозреваемых, По его словам, более тысячи человек привлечены к административной ответственности.