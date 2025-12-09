ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 15:45

В России разработали современный аппарат ИВЛ для спасения новорожденных

Ростех представил инновационный аппарат ИВЛ «Мобивент ультра»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Ростех представил инновационный отечественный аппарат ИВЛ «Мобивент ультра», сообщила пресс-служба корпорации в своем Telegram-канале. Там отметили, что устройство подает воздух в легкие под большим давлением и интенсивными колебаниями. В Ростехе подчеркнули, что новая технология минимизирует повреждение органа пациента, что очень важно для спасения уязвимых групп новорожденных детей.

Он подает воздух под большим давлением с высокой частотой и интенсивными колебаниями, — говорится в сообщении.

В пресс-службе корпорации добавили, что аппарат ИВЛ является полностью российской разработкой. Он на 20% дешевле иностранных аналогов.

Ранее концерн «Калашников» показал новую модель бесшумного мотоцикла «Иж-Эндуро», оснащенного прицепом и предназначенного для военных и гражданских задач. Разработка учитывает потребности силовых структур, спасателей и коммерческих организаций.

До этого глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что Россия готовится к созданию суверенного аналога американской системы Starlink. По его словам, низкоорбитальная спутниковая группировка «Рассвет» обеспечит широкополосный доступ к спутниковой связи.

Россия
Ростех
ИВЛ
аппараты
новорожденные
