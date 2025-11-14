Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 12:19

Десятки россиян застряли в аэропорту Шарм-эль-Шейха почти на 16 часов

Авиарейс Air Cairo из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург задержали на 16 часов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Рейс авиакомпании Air Cairo, который должен был прилететь из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург в пять утра 14 ноября, задерживают более чем на 16 часов. Согласно информации онлайн-табло аэропорта Пулково, прибытие перенесено на 21:20 мск.

По данным РБК, Air Cairo выполняет рейс для туроператора Fun&Sun. Представители компании отметили, что туристам оказаны услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами. Путешественникам в Египте, а также иногородним пассажирам в Петербурге обеспечили размещение в отеле.

Местным жителям перевозчик рекомендовал вернуться домой и приехать в аэропорт к новому времени, — добавили в Fun&Sun.

Ранее в международном аэропорту Уфы имени Мустая Карима задержали прибытие 10 ночных и утренних авиарейсов. Кроме того, был отложен вылет 15 самолетов, запланированных на утро 14 ноября. В частности, из графика выбились рейсы в Новый Уренгой, Екатеринбург, Игарку, Сочи, Москву, и Самарканд.

До этого временные ограничения на прием и выпуск самолетов отменили в аэропортах в Казани, Нижнекамске, Оренбурге, Пензе, Самаре, Саратове и Уфе. По словам представителя Росавиации Артема Кореняко, режим вводили ради обеспечения безопасности полетов.

