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01 августа 2025 в 09:23

Российскому рэперу грозит уголовное дело за уклонение от армии

Mash: рэперу Макану грозит уголовное дело за уклонение от призыва

Рэпер Макан (Андрей Косолапов) Рэпер Макан (Андрей Косолапов) Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

Рэпер Макан (Андрей Косолапов) проигнорировал шесть повесток от военкомата, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, если артист проигнорирует еще одну повестку, ему грозит уголовное дело по статье 328 УК РФ за уклонение от призыва на военную службу с максимальным наказанием в два года лишения свободы.

В настоящее время 23-летний Макан отдыхает в Испании. Но по месту регистрации артиста регулярно приходят сотрудники военкомата Раменского района. По данным канала, в базах Косолапов числится как уклонист. Если артист до 1 октября не явится в военный комиссариат по повестке, окажется в федеральном розыске.

Ранее председатель Военной коллегии адвокатов Владимир Тригнин в беседе с NEWS.ru прокомментировал внесенные в Госдуму поправки к закону «О воинской обязанности и военной службе». По его словам, за неоднократную неявку в военкомат после окончания отсрочки по бумажной, электронной повестке и даже без повестки может последовать ответственность. В документе указано, что россияне, у которых закончилось основание об отсрочке, должны самостоятельно явиться в военкомат, даже если они не получили повестку.

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