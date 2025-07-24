Стало известно, будут ли наказывать за неявку в военкомат без повестки

Стало известно, будут ли наказывать за неявку в военкомат без повестки Адвокат Тригнин: за неоднократную неявку в военкомат без повестки могут наказать

За неоднократную неявку в военкомат после окончания отсрочки по бумажной, электронной повестке, и даже без повестки может последовать ответственность, рассказал NEWS.ru председатель Военной коллегии адвокатов Владимир Тригнин, комментируя внесенные в Госдуму поправки к закону «О воинской обязанности и военной службе». В документе указано, что россияне, у которых закончилось основание об отсрочке, должны самостоятельно явиться в военкомат, даже если они не получили повестку.

Например, начался период, у него нет отсрочки, была размещена повестка в реестре, он обязан явиться. Соответственно, может наступать ответственность, в том числе, уголовная, за уклонение от призыва, — пояснил адвокат.

Однако, по словам юриста, при наличии электронного реестра повестки будут рассылать на него, и сценарий, что оповещение не достигнет адресата, маловероятен.

Он добавил, что если повестки все-таки не поступило ни в бумажном, ни в электронном виде, скорее всего, ответственность за однократную неявку не наступит. Но могут быть организованы разыскные мероприятия, направленные на обеспечение явки гражданином, предупредил Тригнин.

Согласно законопроекту, призыв будет проводиться круглый год — с 1 января по 31 декабря на основании указа президента. Речь идет о медицинском освидетельствовании, профессиональном психологическом отборе и заседаниях призывной комиссии в течение всего года. Однако отправка новобранцев будет осуществляться только с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Авторами документа выступили глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и первый зампред комитета Андрей Красов.