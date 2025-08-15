В Раде оценили опасность встречи Путина и Трампа для Зеленского

В Раде оценили опасность встречи Путина и Трампа для Зеленского Нардеп Дмитрук: саммит на Аляске станет для Зеленского экзаменом на выживание

Грядущая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа станет для украинского лидера Владимира Зеленского серьезным испытанием, заявил ТАСС внефракционный депутат Верховной рады Артем Дмитрук. По его мнению, такой саммит напрямую угрожает позициям Зеленского на международной арене.

Парламентарий считает главной опасностью потенциальную договоренность лидеров России и США. Если Путин и Трамп придут к согласию относительно будущей глобальной архитектуры безопасности, это кардинально изменит статус украинского лидера. Его роль в ключевых переговорах может стать маргинальной или даже потерять всякое значение, пояснил Дмитрук.

Что этот саммит будет означать для Зеленского? Для Зеленского это будет очередной экзамен на выживание, — сказал нардеп агентству.

Ранее сообщалось, что украинский лидер знал о переговорах Вашингтона и Москвы по возможному обмену территориями еще до публичных заявлений Трампа. Однако он сознательно утаил эту информацию от украинского общества. При этом Киев безуспешно пытался прояснить детали потенциальной сделки. Сокрытие информации объяснялось опасениями массовых протестов — ряд украинцев против любых территориальных компромиссов.