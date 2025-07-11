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11 июля 2025 в 20:58

Россияне начали массово получать электронные повестки

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Россияне стали массово получать электронные повестки на «Госуслугах», сообщает агентство URA.RU. В июле граждане из Москвы, Подмосковья, Татарстана, Сахалинской, Магаданской областей и других регионов начали получать уведомления о постановке на воинский учет и необходимости уточнить свои данные через личный кабинет. Такая форма взаимодействия с военкоматами теперь применяется повсеместно.

После появления электронной повестки в реестре на гражданина автоматически накладываются ограничения — документ считается официально врученным по истечении семи дней с момента размещения в реестре. Среди ограничений — запрет на выезд за границу, запрет на сделки с недвижимостью, регистрацию ИП и получение кредитов.

Повестки направляются через личный кабинет пользователя на портале «Госуслуги». Также возможны дублирующие уведомления по СМС и электронной почте. В случае отсутствия подтвержденной учетной записи ее необходимо создать и активировать заранее. Если аккаунта нет, повестку могут вручить традиционным способом — заказным письмом, лично по месту жительства, через администрацию вуза или отдел кадров.

Электронная повестка имеет такую же юридическую силу, как и бумажная. Она может быть отправлена не только в призывной период, но и в любое другое время — для прохождения медкомиссии или сверки учетных данных. При этом в самой повестке указывается конкретный срок, в течение которого гражданин должен явиться в военкомат.

Ранее Совет Федерации одобрил инициативу о введении штрафов от 10 до 20 тысяч рублей за несообщение в военкомат о смене места пребывания или неявку по вызову. Поправки в КоАП РФ предусматривают административную ответственность за нарушения правил воинского учета, включая случаи переезда без подтвержденной регистрации.

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