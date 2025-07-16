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16 июля 2025 в 16:38

Следователи возбудили дело после смерти срочника на Сахалине

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Сахалинской области следователи возбудили дело о халатности после гибели 19-летнего солдата-срочника, передает РБК со ссылкой на пресс-службу местного правительства. По данному факту 318-я военная прокуратура гарнизона уже инициировала проверку.

В правительстве региона сообщили, что родственники срочника к ним не обращались. Власти заявили о готовности оказать им необходимые и положенные меры поддержки, сказано в материале.

Ранее сообщалось, что на Сахалине 19-летний солдат-срочник погиб после получения теплового удара. Уточнялось, что молодого человека призвали в армию 3 июля, при этом ему поставили категорию «А», хотя кардиолог не рекомендовал физические нагрузки. Командиры причину случившегося с солдатом не комментировали.

Также стало известно о восстановлении хронологии событий 10-летней давности, когда в Омской области произошло обрушение казармы ВДВ, унесшее жизни 24 десантников. Трагедия произошла 12 июля 2015 года в поселке Светлый, где размещался учебный центр подготовки сержантов воздушно-десантных войск. Здание обрушилось поздно вечером, когда большинство из находившихся в здании срочников уже спали.

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