В России 19-летний солдат-срочник погиб после теплового удара На Сахалине солдат-срочник погиб после получения теплового удара

На Сахалине 19-летний солдат-срочник погиб после получения теплового удара, передает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на его родственников. По данным канала, молодого человека призвали в армию 3 июля, при этом ему поставили категорию «А», хотя кардиолог не рекомендовал физические нагрузки.

В материале сказано, что солдата доставили в госпиталь с диагнозом «тепловой удар четвертой степени». Также специалисты установили, что у молодого человека было обезвоживание третьей степени. Солдат впал в кому. Спасти его медикам не удалось.

До этого депутат Госдумы Сергей Миронов предложил сохранять рабочие места для солдат-срочников. Разработанный документ предусматривает поправку в Трудовом кодексе, которая позволит призванным в армию брать неоплачиваемый отпуск на весь срок службы, включая время в пути.

Ранее российский президент Владимир Путин утвердил инициативу, согласно которой призыв на срочную военную службу в стране теперь будет исполняться в течение года. До этого призыв срочников действовал в течение одной призывной кампании (весенней или осенней).