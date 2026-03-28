Срочники и СВО, когда забирают на службу: круглогодичный призыв, детали

В Генштабе ВС России рассказали об особенностях круглогодичного призыва. Что известно, какова специфика нового формата, поедут ли срочники на СВО, когда забирают на службу, кто навсегда освобожден от «срочки»?

Поедут ли срочники на СВО

Срочники не будут привлекаться к выполнению задач специальной военной операции, заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.

Он добавил, что призывников не станут направлять на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также в Запорожскую и Херсонскую области.

Когда забирают на службу, кто навсегда освобожден от «срочки»

Цимлянский заявил, что сроки доставки призывников к местам прохождения военной службы остались прежними — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Несмотря на изменения в законе «О воинской обязанности и военной службе», согласно которым призыв проводится круглый год, отправка граждан в войска по-прежнему будет осуществляться в два периода, пояснил он.

Однако есть некоторое исключение, касающееся жителей отдельных районов Крайнего Севера и иных отдельных местностей, приравненных к ним, а также педагогических работников образовательных организаций, — их отправка на военную службу в рамках начинающегося 1 апреля призыва пройдет в период 1 мая — 15 июля.

Навсегда освобождаются от призыва на военную службу добровольцы, которые минимум полгода принимали участие в боевых действиях, заявил Цимлянский. Это же правило распространяется на добровольцев, прошедших службу в ДНР и ЛНР.

«Граждане, пребывавшие в добровольческих формированиях, предусмотренных Федеральным законом „Об обороне“, и не менее шести месяцев участвовавшие в боевых действиях, а также граждане, прошедшие военную службу в Донецкой и Луганской народных республиках, освобождаются от призыва на военную службу», — пояснил вице-адмирал.

Кроме того, Цимлянский заявил, что задание на осенний призыв, установленное указом президента России Владимира Путина, успешно выполнено в полном объеме. В общей сложности призвано 135 тыс. человек, уточнил вице-адмирал.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Зачем нужен круглогодичный призыв

Расширение периода проведения призыва и срока действия решения о призыве до года позволит равномерно распределить нагрузку на военные комиссариаты, объяснил Цимлянский. Такой подход также необходим, чтобы сократить время нахождения граждан в военкоматах и количество оснований для их посещения.

«Если гражданин, призванный на военную службу, по каким-либо причинам не направлен для ее прохождения в текущий период, то он направляется для ее прохождения в следующий период отправок. При этом, в случае если у гражданина появились основания для предоставления отсрочки от призыва, принятое решение подлежит отмене», — добавил Цимлянский.

Вице-адмирал пояснил, что теперь в течение года проводятся мероприятия по медицинскому освидетельствованию граждан, их профессиональному психологическому отбору.

