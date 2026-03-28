Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 марта 2026 в 11:13

В Генштабе назвали категорию граждан, которую не затронет военный призыв

Вице-адмирал Цимлянский: прошедшие службу добровольцы освобождаются от призыва

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Добровольцы, которые как минимум полгода принимали участие в боевых действиях, навсегда освобождаются от призыва на военную службу, заявил на брифинге замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил Росси, вице-адмирал Владимир Цимлянский. По его словам, то же касается и добровольцев, прошедших службу на территории Донецкой и Луганской народных республик, передает РИА Новости.

Граждане, пребывавшие в добровольческих формированиях, предусмотренных Федеральным законом «Об обороне», и не менее шести месяцев участвовавшие в боевых действиях, а также граждане, прошедшие военную службу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, освобождаются от призыва на военную службу, — сказал Цимлянский.

Вице-адмирал также отметил, что задание на осенний призыв, установленное указом президента России Владимира Путина, было успешно выполнено в полном объеме. Цимлянский уточнил, что в общей сложности удалось призвать 135 тыс. человек.

ВС РФ
призывники
добровольцы
ДНР
ЛНР
Донбасс
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.