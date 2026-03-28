В Генштабе назвали категорию граждан, которую не затронет военный призыв

Добровольцы, которые как минимум полгода принимали участие в боевых действиях, навсегда освобождаются от призыва на военную службу, заявил на брифинге замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил Росси, вице-адмирал Владимир Цимлянский. По его словам, то же касается и добровольцев, прошедших службу на территории Донецкой и Луганской народных республик, передает РИА Новости.

Граждане, пребывавшие в добровольческих формированиях, предусмотренных Федеральным законом «Об обороне», и не менее шести месяцев участвовавшие в боевых действиях, а также граждане, прошедшие военную службу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, освобождаются от призыва на военную службу, — сказал Цимлянский.

Вице-адмирал также отметил, что задание на осенний призыв, установленное указом президента России Владимира Путина, было успешно выполнено в полном объеме. Цимлянский уточнил, что в общей сложности удалось призвать 135 тыс. человек.