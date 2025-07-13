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13 июля 2025 в 09:09

Восстановлена хронология обрушения казармы ВДВ в Омске

«Ведомости» восстановили хронологию обрушения казармы ВДВ в Омске в 2015 году

Военнослужащие у здания казармы учебного центра воздушно-десантных войск в поселке Светлый Омской области, где произошло обрушение перекрытия второго этажа Военнослужащие у здания казармы учебного центра воздушно-десантных войск в поселке Светлый Омской области, где произошло обрушение перекрытия второго этажа Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Издание «Ведомости» восстановило хронологию событий 10-летней давности, когда в Омской области произошло обрушение казармы ВДВ, унесшее жизни 24 десантников. Трагедия произошла 12 июля 2015 года в поселке Светлый, где размещался учебный центр подготовки сержантов воздушно-десантных войск. Здание обрушилось поздно вечером, когда большинство из находившихся в здании срочников уже спали.

В 22:40 началось стремительное обрушение бетонных перекрытий — одна из секций здания буквально сложилась как карточный домик. Под завалами оказались более 40 человек. Спасательные работы начались немедленно: сначала солдат вытаскивали вручную, затем подключили тяжелую технику. Лишь к утру удалось извлечь тела последних погибших. Итоговый счет оказался ужасающим: 24 погибших (23 на месте и один в больнице) и 19 тяжелораненых с переломами и черепно-мозговыми травмами.

Последующее расследование показало, что казарма, построенная еще в 1970-х годах, изначально возводилась с грубыми нарушениями технологий. Внутренние стены едва держались на растворе, а проведенный незадолго до трагедии капитальный ремонт только усугубил ситуацию. Уголовное дело завершилось лишь в 2022 году. На скамье подсудимых оказались 11 человек — от военных командиров до подрядчиков, отвечавших за ремонтные работы.

Ранее 20-летний курсант-десантник был взят под стражу после обвинений в убийстве своего 24-летнего командира. Инцидент произошел во время учебного прыжка. Утверждается, что подозреваемый испортил парашют своего сослуживца.

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