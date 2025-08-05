Верховная рада обратила внимание на тревожные сигналы в работе ТЦК

В работе территориальных центров комплектования (ТЦК) на Украине наблюдаются системные проблемы, написал народный депутат Верховной рады Виталий Войцеховский на своей странице в социальной сети Facebook (деятельность в РФ запрещена). Политик привел в пример два резонансных случая из Черкасской области, которые, по его мнению, свидетельствуют о необходимости реформирования призывной системы.

В Золотоноше мужчина в тяжелом состоянии оказался в больнице после инцидента с транспортом ТЦК, а в Каневе сотрудники военкомата якобы избили 65-летнего пенсионера. Оба случая взяты под депутатский контроль.

В городе Золотоноша мужчина выпал (или ему «помогли» выпасть) из буса, на котором его везли в неизвестном направлении представители ТЦК. <…> По словам сопровождения, направлялись в центр комплектования, но маршрут был совсем другой. <…> Сегодня парень в коме, — написал Войцеховский.

Так, в Черкасском ТЦК частично признали нарушения в случае с Золотоношей, сообщив о дисциплинарном наказании виновных, но отвергли обвинения по второму эпизоду. В ведомстве назвали формулировки депутата «провокационными» и направленными на раскол общества.

Ранее сообщалось, что украинские власти пытаются замять дело о гибели Йожефа Шебештьена — жителя Берегово с венгерским гражданством, который, по данным родственников, был избит на призывном пункте за отказ воевать. Государственное бюро расследований Украины якобы отказалось рассматривать дело, сославшись на недостаток доказательств.