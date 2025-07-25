Что случилось с единственным авианосцем РФ? История «Адмирала Кузнецова»

В России не планируют завершать ремонт единственного в стране авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». Что с ним сделают, в чем причины, как сложилась судьба этого боевого корабля, кто станет следующим?

Что сделают с авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов»

Глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) и ВТБ Андрей Костин заявил, что единственный российский авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» не будут ремонтировать.

«Мы считаем, что его уже нет смысла ремонтировать. Ему уже 40 лет с лишком, и вещь эта крайне дорогостоящая… Я думаю, вопрос будет решен в том плане, что будет либо продан, либо утилизирован», — сказал он.

В беседе со СМИ Костин отметил непростое финансовое положение ОСК: корпорация впервые показала прибыль по итогам 2024 года и пока что остается «большой финансовой дырой». Между тем стоимость ремонта «Адмирала Кузнецова» оценивается в 350 млрд рублей (это больше, чем годовой бюджет большинства регионов России).

«А до этого вложили не менее 20 млрд, как сообщают из открытых источников — на ремонт. Это 100 000 (сто тысяч) дронов Mavic 3 Pro», — отмечает блогер Кирилл Федоров.

Ранее в июле 2025 года СМИ со ссылкой на источники в Минобороны и ОСК сообщили, что ремонт единственного российского авианесущего крейсера России находится под угрозой окончательной остановки.

Когда был построен «Адмирал Кузнецов», как сложилась его судьба

«Адмирал Кузнецов» был спущен на воду в 1985 году. Корабль относится к классу тяжелых авианесущих крейсеров, он был предназначен для поражения крупных надводных целей, защиты морских соединений от атак противника и поддержки операций по десантированию. На корабле могут базироваться 28 самолетов и 24 вертолета.

«Адмирал Кузнецов» был введен в эксплуатацию 20 января 1991 года — через месяц после того, как президент СССР Михаил Горбачев получил Нобелевскую премию мира за «разрядку» с Западом. На тот момент крейсер был единственным в мире авианесущим судном, которое могло находиться в Черном море.

Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» Фото: mod_russia/Социальные сети/Global Look Press

В начале 1990-х годов «Кузнецов» продолжал дооснащаться и к 1995 году смог пойти на первую боевую службу в Средиземном море. Уже в 1996 году авианесущий крейсер ушел на ремонт, затянувшийся до 1998 года из-за недостатка финансирования.

Как «Адмирал Кузнецов» боролся с террористами в Сирии

С ноября 2016 года «Адмирал Кузнецов» два месяца выполнял боевые задачи в составе оперативного соединения дальней морской зоны ВМФ России у берегов Сирии. В это время на территории республики шла борьба с террористами «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ; признано террористической группировкой и запрещено в РФ).

14 ноября 2016 года один из МиГ-29К потерпел крушение при посадке на «Адмирал Кузнецов», летчик выжил. 5 декабря разбился один из Су-33. Примерная стоимость действий крейсера в Сирии составила 7,5 млрд рублей.

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Что известно про пожар на «Адмирале Кузнецове»

По итогам двух месяцев участия в операции против террористов в Сирии «Адмиралу Кузнецову» потребовался полноценный ремонт. С октября 2017 года на 82-м судоремонтном заводе проводилась дефектация и определены необходимые работы по восстановлению боеготовности; предварительно стоимость ремонта оценили в 20 млрд рублей.

Предполагалось, что корабль вернется в состав флота в 2022 году, но сроки завершения ремонта несколько раз переносили.

Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» Фото: Павел Львов/РИА Новости

Ремонт подводной части корпуса авианосца был начат в Мурманске, на плавучем доке ПД-50. 30 октября 2018 года плавучий док ПД-50 затонул, погибли два человека, а авианосец получил тяжелые повреждения из-за упавшего на палубу крана. Его отбуксировали к причалу 35-го судоремонтного завода.

Как оказалось, в России больше нет доков, способных принять «Кузнецова». Пока велась модернизация причальных стенок, 12 декабря 2019 года на корабле произошел пожар, два человека погибли. Ущерб оценили еще в 0,5 млрд рублей. 22 декабря 2022 года на корабле произошло еще одно возгорание повышенной сложности, без пострадавших.

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Надо ли ремонтировать крейсер «Адмирал Кузнецов», мнения

Бывший командующий Черноморским флотом, экс-депутат Госдумы адмирал Владимир Комоедов заявлял NEWS.ru, что крейсер «Адмирал Кузнецов» необходимо сохранить для подготовки будущих летчиков.

«А что сейчас дешево? Родиться тоже дорого, умереть — еще дороже», — сказал Комоедов.

Бывший командующий Тихоокеанским флотом Сергей Авакянц заявил, что нежелание ОСК ремонтировать «Кузнецова» оправдано: классические авианосцы потеряли актуальность и уступают место БЭК и БПЛА.

«Авианосец — это уже уходящая эпоха. Это очень дорогое и неэффективное морское оружие. Огромное дорогостоящее сооружение, которое может быть уничтожено в течение нескольких минут современными видами вооружения. Будущее за носителями роботизированных комплексов и непилотируемой авиации», — полагает адмирал.

В соцсетях возмущены тем, что современная Россия фактически провалила ремонт советского наследия.

«Дремучий СССР, без компьютеров, нейросетей и интернетов когда-то с нуля построил авианесущий крейсер за восемь лет, а в нанотехнологичном XXI веке мы не смогли его просто починить за семь лет. А я напомню, что у нас еще один „мамонт“ в очереди за „Кузей“ стоит, флагман, естественно, краса и гордость — крейсер „Петр Великий“. И там тоже все далеко не радужно было еще вчера. Сейчас он героически обороняет свой причал и просто ждет, когда иголочный станок поглотит „Кузю“, чтоб стать следующим», — написал автор Telegram-канала Fighterbomber.

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