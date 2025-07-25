Стала известна судьба тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов»

Ремонт единственного в России тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» не имеет смысла, заявил председатель совета директоров Объединенной судостроительной корпорации Андрей Костин. По его словам, которые приводит «Коммерсант», 40-летний корабль будет либо продан, либо сдан в утиль.

Мы считаем, что его уже нет смысла ремонтировать. Ему уже 40 лет с лишком, и вещь это крайне дорогостоящая… Я думаю, вопрос будет решен в том плане, что будет либо продан, либо утилизирован, — отметил Костин.

Ранее бывший командующий Черноморским флотом, экс-депутат Госдумы адмирал Владимир Комоедов заявлял NEWS.ru, что крейсер «Адмирал Кузнецов» необходимо сохранить для подготовки будущих летчиков. По его словам, содержать авианосец дорого и сложно, однако это необходимо. Он уточнил, что крейсер постоянно находится в ремонте, так как сделан по давним технологиям и оснащен паровыми котлами. Кроме того, по его словам, ни одна страна, находящаяся в высоких широтах, не ставила крейсер на постоянное базирование.