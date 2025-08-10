Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 августа 2025 в 13:06

В МИД РФ заявили, что у Москвы есть новейшее оружие кроме «Орешника»

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Кроме ракетного комплекса «Орешник» у России есть и другое новейшее оружие, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Он подчеркнул, что Москва не теряла времени на разработки, передает телеканал «Россия 1».

«Орешник» — да, но есть и другое. Так что времени мы не теряли, — сказал дипломат.

Рябков добавил, что не может рассказывать то, о чем ему не положено говорить. При этом он еще раз подчеркнул, что новейшее оружие у страны имеется.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ заявил, что в диалоге между Россией и США появляются первые признаки здравого смысла. По его словам, это заметный прогресс после долгих лет напряженности.

Кроме того, Рябков отмечал, что Москве не оставалось иного выбора, кроме как снять мораторий на развертывание ракет средней дальности (РСМД). Эта мера, по его мнению, должна отрезвить некоторых чрезмерно активных политиков в странах НАТО. США систематически наращивают присутствие своих ракетных вооружений в географически значимых точках, создавая прямые угрозы безопасности РФ, добавил он.

Сергей Рябков
МИД РФ
ракета «Орешник»
оружие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Аналитик поделился, что будут обсуждать Путин и Трамп
Женщина погибла в результате обстрела ВСУ российского региона
Роскосмос показал кадры извержения вулкана на Камчатке
Погода в Москве в понедельник, 11 августа: ждать ли похолодание и дожди
Боец Купол раскрыл, где смыкаются клещи российской армии
Украина потеряла почти полторы тысячи солдат за одни сутки
В США озвучили новую версию требований России по миру на Украине
Директор театра Вахтангова назвал причину смерти Бутусова
В Госдуме рассказали, когда родители смогут бесплатно ездить в санатории
Главарь этнической банды устроил пожар с 25 погибшими и избежал тюрьмы
Политолог назвал главную причину отказа Зеленского уступать территории
Резонансные спектакли, «Женитьба» и Париж: жизнь и творчество Юрия Бутусова
Скончался режиссер Юрий Бутусов
В Кремле заметили усиливающее военное присутствие США в регионах рядом с РФ
Сторонники Гуцул устроили протест перед зданием СИЗО в Кишиневе
В одном регионе России ввели режим ЧС из-за украинского беспилотника
Боевая граната оказалась в бюстгальтере женщины после ссоры
В МИД РФ заявили, что у Москвы есть новейшее оружие кроме «Орешника»
«Страшная картина»: в Приморье вспомнили крупнейшую ядерную катастрофу
Названа величайшая фигуристка в истории СССР и России
Дальше
Самое популярное
Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах
Общество

Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада
Общество

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.