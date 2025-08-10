В МИД РФ заявили, что у Москвы есть новейшее оружие кроме «Орешника»

Кроме ракетного комплекса «Орешник» у России есть и другое новейшее оружие, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Он подчеркнул, что Москва не теряла времени на разработки, передает телеканал «Россия 1».

«Орешник» — да, но есть и другое. Так что времени мы не теряли, — сказал дипломат.

Рябков добавил, что не может рассказывать то, о чем ему не положено говорить. При этом он еще раз подчеркнул, что новейшее оружие у страны имеется.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ заявил, что в диалоге между Россией и США появляются первые признаки здравого смысла. По его словам, это заметный прогресс после долгих лет напряженности.

Кроме того, Рябков отмечал, что Москве не оставалось иного выбора, кроме как снять мораторий на развертывание ракет средней дальности (РСМД). Эта мера, по его мнению, должна отрезвить некоторых чрезмерно активных политиков в странах НАТО. США систематически наращивают присутствие своих ракетных вооружений в географически значимых точках, создавая прямые угрозы безопасности РФ, добавил он.