В Кремле заметили здравый смысл в российско-американских переговорах Рыбков: в переговорах России и США заметны первые ростки здравого смысла

В диалоге между Россией и США появляются первые признаки здравого смысла, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. По его словам, это заметный прогресс после долгих лет напряженности, передает телеканал «Россия 1».

В диалоге с США появляются некие ростки того здравого смысла, которого так не хватало в последние месяцы и годы, — заключил Рябков.

Ранее экс-конгрессмен США Деннис Кусинич заявил, что переговоры президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа помогут снизить напряженность между странами и продвинуть урегулирование украинского кризиса. Он призвал Москву и Вашингтон к сотрудничеству в вопросах разоружения, а также предложил ЕС отказаться от агрессии и рассмотреть роспуск НАТО.

Позднее американская сторона пошла на уступки, ускорив выдачу виз для журналистов и членов делегации перед саммитом Путина и Трампа. По данным кремлевского пула, Вашингтон согласился упростить процедуры из-за высокой заинтересованности в переговорах.

Кроме того, Путин проинформировал президента Таджикистана Эмомали Рахмона о результатах переговорного процесса с США. Рахмон в ответ поддержал дипломатические усилия по урегулированию украинского кризиса.