Раскрыты подробности боев ВС России с «Азовом» в ДНР Минобороны России: российские военные нанесли поражение «Азову» в ДНР

Российские военные вступили в боестолкновение с украинской бригадой спецназначения «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), заявили в Министерстве обороны РФ. Сообщения о боях с националистами появились на фоне информации о панике в командовании этого подразделения.

По данным ведомства, подразделения группировки «Юг» улучшили свои позиции на передовой, нанеся удары по семи украинским бригадам. Боевые действия велись в районе населенных пунктов Серебрянка, Майское, Северск и других территорий Донецкой Народной Республики.

Противник потерял более 265 военнослужащих, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, орудие полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы, а также склад боеприпасов и склад материальных средств, — сообщили в Минобороны.

В ведомстве подчеркивают, что украинская сторона несет значительные потери в живой силе и технике. Особое внимание уделяется уничтожению складов и инфраструктуры, что должно снизить боеспособность ВСУ на данном направлении.

Ранее ветеран СВО Евгений Рассказов заявил, что паника бойцов «Азова» стала для российских военных «праздничным фейерверком». Так он отреагировал на обращение бывшего командира Богдана Кротевича к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Военный заявил, что катастрофическое положение ВСУ в районе Покровска (Красноармейска) ухудшается с каждым днем.