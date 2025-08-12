Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 14:34

Раскрыты подробности боев ВС России с «Азовом» в ДНР

Минобороны России: российские военные нанесли поражение «Азову» в ДНР

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Российские военные вступили в боестолкновение с украинской бригадой спецназначения «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), заявили в Министерстве обороны РФ. Сообщения о боях с националистами появились на фоне информации о панике в командовании этого подразделения.

По данным ведомства, подразделения группировки «Юг» улучшили свои позиции на передовой, нанеся удары по семи украинским бригадам. Боевые действия велись в районе населенных пунктов Серебрянка, Майское, Северск и других территорий Донецкой Народной Республики.

Противник потерял более 265 военнослужащих, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, орудие полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы, а также склад боеприпасов и склад материальных средств, — сообщили в Минобороны.

В ведомстве подчеркивают, что украинская сторона несет значительные потери в живой силе и технике. Особое внимание уделяется уничтожению складов и инфраструктуры, что должно снизить боеспособность ВСУ на данном направлении.

Ранее ветеран СВО Евгений Рассказов заявил, что паника бойцов «Азова» стала для российских военных «праздничным фейерверком». Так он отреагировал на обращение бывшего командира Богдана Кротевича к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Военный заявил, что катастрофическое положение ВСУ в районе Покровска (Красноармейска) ухудшается с каждым днем.

Россия
ДНР
ВС РФ
Азов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Китай разорвал отношения с президентом Чехии из одной встречи в Индии
Юрист объяснил, как легально утилизировать мусор на даче
Россиян предупредили о резком изменении климата в ближайшие десять
В «Ростелекоме» ответили на слухи о блокировке звонков в мессенджерах
Военэксперт ответил, почему ВСУ нервничают из-за Покровского направления
Названо секретное оружие, которое ВС РФ применили на Покровском направлении
Диетолог рассказала, кому нельзя употреблять клетчатку
Рогозин предостерег от лишнего оптимизма после прорыва у Доброполья
В Сети появились кадры прогулки семьи енотовидных собак
Тайные визиты в РФ, болезнь мозга, терроризм: куда пропала Лайма Вайкуле
Российская гостиница отказалась заселять бойца СВО
Стало известно, ждать ли Зеленского на Аляске в дни встречи Путина и Трампа
Швейцария ударила по России новыми санкциями
Российских подростков задержали за теракт на железной дороге
В России введут новую выплату для всех? Что такое базовый доход, детали
Политолог предсказал судьбу Зеленского после переговоров Путина и Трампа
В Госдуме ответили, в каком случае базовый доход будет полезным для россиян
Экономист оценил запрет мигрантам работать курьерами в Петербурге
Драка за наследство Краско: жены, дети, внуки поборются за деньги и дачу
Девочке с Украины помогли воссоединиться с мамой в России
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.