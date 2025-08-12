Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 августа 2025 в 11:58

Ситуация в Сумской области утром 12 августа: наступление, прорыв на Теткино

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

ВС РФ ликвидируют украинские подразделения в приграничье Курской области и продолжают создавать зону безопасности в Сумской области. Какова обстановка сегодня, 12 августа 2025 года, как продвигается российское наступление в Юнаковке, был ли прорыв на Теткино?

Ситуация в Сумской области утром 12 августа

На Сумском направлении российские десантники продвигаются вглубь Юнаковки — ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление и атакуют фланги наступающей группировки ВС РФ, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«Морпехами и десантниками группировки „Север“ отражены шесть контратак ВСУ: две в районе Новоконстантиновки (Перше Травня) и четыре в районе Яблоновки. Уничтожено более 50% личного состава штурмовых групп и БТР. В Юнаковке штурмовые группы „северян“ продвинулись на 200 м в юго-западном направлении и овладели шестью зданиями», — отметил источник.

Как утверждает канал, в в 71-й отдельной егерской бригаде ВСУ «пропавших без вести» во время штурмовых действий военнослужащих обозначают как самовольно оставивших место несения службы. Соответствующий приказ отдан командиром бригады.

Командование ВСУ допустило значительные потери личного состава 95-й отдельной штурмовой бригады в ходе неудачных операций на Сумском направлении, заявили в силовых структурах.

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

«Не лучше ситуация и в 95-й ОДШБр, которую командование оперативно-тактической группы „Сумы“ „сточило“ в бессмысленных штурмах Юнаковки», — добавили там.

Минобороны РФ эту информация не комментировало.

В Минобороны РФ накануне сообщили о комплексном ударе по району сосредоточения батальона ВСУ в Сумской области. В результате ликвидированы до 50 военнослужащих, уточнили в ведомстве.

По данным МО, удар проводился с применением УМПК-500 и БПЛА-500 «Герань-2». Кроме того, были уничтожены склад боеприпасов и до 10 единиц иностранной военной техники ВСУ, включая два танка Abrams, четыре БМП Bradley, а также другая автомобильная и бронетехника ВСУ, констатировали в МО РФ.

Что происходит в Курской области утром 12 августа

На Теткинском и Глушковском участках фронта ВСУ единожды за сутки попытались атаковать российские позиции тремя штурмовыми группами из района Рыжевки в направлении Теткино — в результате стрелкового боя атака отражена, потери позиций не допущено, сообщил «Северный ветер».

«Противник продолжает наращивать силы ПВО в Сумской области для противодействия российской авиации, которая наносит колоссальный урон позициям ВСУ. При этом пусковые установки располагаются в опасной близости с линией соприкосновения. Один из комплексов ПВО уже уничтожен ВС РФ в районе н. п. Ворожба», — добавил канал.

Минобороны РФ эту информация не комментировало.

Егор Зверев
Е. Зверев
