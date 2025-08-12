Сожгли «Искандером» учебку ВСУ под Черниговом: удары по Украине 12 августа

Точный удар ВС РФ уничтожил учебный центр ВСУ, пишут военкоры. Что известно об ударах по Украине сегодня, 12 августа, сколько выпустили «Гераней» и ракет, где были попадания?

Сколько БПЛА и ракет выпустили по Украине в ночь на 12 августа

Воздушные силы ВСУ заявили, что ВС РФ в ночь на 12 августа выпустили по Украине 48 БПЛА и четыре баллистические ракеты «Искандер-М».

Украинские военные признали, что были попадания БПЛА и ракет по крайней мере в семи местах. Ударные БПЛА били по объектам в Сумской области, а ракеты — в Черниговской.

«"Герани" открыли сегодня новое направление, новыми изделиями с новыми зарядами. Ищите на украинских пабликах. Через несколько часов полыхнет!» — объявил Telegram-канал «Герань цветущая» незадолго до начала атаки.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Где были взрывы на Украине в ночь на 12 августа

Мониторинговые Telegram-каналы сообщили, что ночью 12 августа были зафиксированы взрывы в пяти областях Украины и на неподконтрольной России территории ДНР.

Среди первых под удар попала Сумская область, где под ударом «Гераней» оказались Ворожба, Хотень и Шостка.

«Удары по снабжению по Сумам и Шостке были направлены на дезорганизацию северных коридоров. Ночные прилеты по складам, железнодорожным узлам и промышленным зонам усложняют переброску боеприпасов и техники на фронт», — отмечает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Под ударом оказались цели в Днепропетровской области. В Николаевской области удары РСЗО «Смерч» пришлись по району поселка Куцуруб (окрестности Очакова). Там зафиксированы пожары после прилетов.

«Удары по портовой зоне Очакова, которая имеет четко выраженное военное направление, и побережью, где наблюдается скопление военных на базах отдыха. Уничтожение подготовленного резерва для штурма Кинбурнской косы», — комментирует Лебедев.

«Герань-2» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Запорожской области под ударом оказались окрестности Степногорска. В настоящее время ВС РФ продолжают штурм города, обходят его с востока, пишет Telegram-канал WarGonzo.

В Харьковской области под удар попали окрестности Златополя и Великого Бурлука.

На территории ДНР удары ВС РФ пришлись на Лиманский район и окрестности Краматорска.

«Краматорск и прилегающие районы — традиционные центры управления и логистики в восточном направлении. Ночные действия там направлены на дезорганизацию командования и уничтожение ремонтных и складских зон», — указывает Лебедев.

В Черниговской области отмечаются взрывы в районе Бахмача и Гончаровского, где «Искандер-М» поразил важный объект ВСУ.

Что известно об ударе по учебному центру ВСУ под Гончаровским

Telegram-канал «НгП РаZVедка» сообщил подробности о точечном ударе ВС РФ по районе Гончаровского в Черниговской области. Удар двумя «Искандерами» был нанесен около 3 часов ночи. Его целью стал 262-й учебный центр ВСУ.

«По данным разведки, данный полигон активно использовался противником для проведения подготовки и переподготовки личного состава, в том числе наемников из Колумбии. Удар был нанесен в наиболее благоприятный момент, когда концентрация обучающихся была максимальной. Предварительные результаты огневого поражения свидетельствуют о высокой эффективности проведенной операции», — объявил Telegram-канал.

