Принц Уильям поставил своей мачехе жесткий ультиматум

Принц Уильям, который ожидает занять престол после короля Карла III, поставил ультиматум королеве Камилле из-за ее пристрастия к алкоголю, сообщило издание Radar. Король Британской империи распорядился, что после его смерти Камилла должна получить право управлять дворцом и денежными средствами.

Уильям согласился, но при этом потребовал, чтобы его мачеха прекратила злоупотреблять алкоголем и изменила высокомерное поведение. Издание также сообщает, что Камилла расстроена тем, что ее период правления будет недолгим после долгих лет ожидания короны. По словам инсайдеров, она снимает стресс с помощью алкоголя на фоне напряженных отношений с принцессой Кейт Миддлтон и критики со стороны принца Гарри.

Ранее принц Уильям выразил сожаление, что не порвал отношения с принцем Гарри и Меган Маркл до их побега из Лондона. Уильям агрессивно настроен по отношению к своему брату. Он не собирается вступать в публичные дискуссии с Гарри и считает, что тот должен принять последствия своего выбора. После своей коронации будущий король планирует лишить Гарри и Меган Маркл королевских титулов.