Ситуация в аэропортах РФ 5 июля: отмены рейсов, что в Москве и Петербурге

Ситуация в аэропортах РФ 5 июля: отмены рейсов, что в Москве и Петербурге

Сегодня, 5 июля, массовые задержки и отмены рейсов наблюдаются в аэропортах Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Нижнего Новгорода и других российских городов. Что об этом известно, когда восстановят авиасообщение?

Какая ситуация в аэропортах России вечером 5 июля

Количество задержанных авиарейсов по всей России увеличилось в несколько раз к вечеру 5 июля по сравнению с данными, зафиксированными в субботу днем, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, некоторые люди находятся в самолетах и ждут разрешения на вылет, часть пассажиров сидит и спит прямо на полу в залах аэропортов.

«Внуково — 4 задержано, 1 отменен. Домодедово — 11 задержано, 1 отменен. Шереметьево — 37 задержано, отмененных нет. Пулково (вновь введены временные ограничения на полеты) — около 80 задержаны. Храброво (Калининград): около 30 задержано, 8 отменено. Чкалов (Нижний Новгород): 10 задержано, 5 отменено», — пишет Mash.

Также 5 июля задержки и отмены рейсов наблюдаются в аэропортах Самары, Саратова, Казани и Екатеринбурга.

«Пассажиры рейсов, которые ждут очередь на вылет, сообщают, что в наличии уже не осталось платного алкоголя», — отметил источник.

Что известно о задержке рейсов в аэропортах Москвы 5 июля

Временные ограничения на использование воздушного пространства в московских аэропортах Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский на настоящий момент сняты, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

В Шереметьево наблюдаются очереди из пассажиров, рейсы которых были задержаны из-за временного запрета на вылет из воздушной гавани, который действовал 5 июля с 10:50 по московскому времени.

Пассажиры у стоек регистрации в аэропорту Шереметьево Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

«Среди застрявших в аэропорту людей — много женщин и маленьких детей. Сейчас они продолжают дожидаться вылета, стоя в очереди к стойке регистрации», — сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

В московском аэропорту Шереметьево, согласно информации на сайте воздушной гавани, 5 июля задерживаются вылеты в Санкт-Петербург, Калининград, Петропавловск-Камчатский, Сочи, Ижевск и другие города. Во Внуково перенесены рейсы в Петербург.

Что известно о задержке рейсов в Пулково 5 июля

Временные ограничения в работе аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге повторно были введены 5 июля в 16:30. Воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты. Как уточнил пресс-секретарь Росавиации, соответствующие меры введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в регионе объявлена опасность атаки БПЛА.

«Объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области. Возможно частичное понижение сигнала с 4G до 2G», — предупредил он.

Согласно данным на сайте Пулково, на настоящий момент из Санкт-Петербурга задерживаются рейсы в Москву, Читу, Мурманск, Екатеринбург, Брест и другие города. За точным расписанием пассажирам рекомендуется следить на онлайн-табло.

О восстановлении авиасообщения на настоящий момент не сообщалось.

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