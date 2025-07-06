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06 июля 2025 в 13:26

Политолог ответил, почему Трамп все больше отстраняется от Украины

Политолог Дудаков: США хотят снять с себя ответственность за конфликт на Украине

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп все больше отстраняется от украинского конфликта, чтобы снять с себя ответственность за дальнейшие события, заявил политолог-американист Малек Дудаков. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что администрация Трампа изначально надеялась, что им удастся навязать России и Украине свою концепцию перемирия. Однако, подчеркнул американист, быстро стало понятно, что это нереализуемо.

Администрация Трампа изначально все-таки надеялась на то, что им удастся навязать и России, и Украине некую концепцию своего перемирия. Довольно быстро стало понятно, что это нереализуемо, потому что для России важно устранение первопричин конфликта, а украинская сторона пока что не показывает какого-то реального стремления к тому, чтобы прекращать боевые действия. Поэтому сейчас мы наблюдаем попытку Трампа отстраниться от украинского трека, попытаться представить это войной [бывшего президента США Джо] Байдена или войной европейских ястребов и снять с себя ответственность за то, что будет в дальнейшем происходить на украинском направлении, — высказался Дудаков.

Ранее Трамп заявил, что хотя и стремится к достижению мирного решения украинского конфликта, не может гарантировать успешного исхода переговоров. На борту президентского самолета он сказал журналистам, что ответственность за сложившуюся ситуацию на Украине лежит не на нем, а на Байдене.

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