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05 июля 2025 в 10:29

Трамп не смог ответить на важнейший вопрос по Украине

Трамп не смог подтвердить, завершит ли он украинский конфликт

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

Действующий лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что хотя и стремится к достижению мирного решения украинского конфликта, не может гарантировать успешного исхода переговоров. На борту президентского самолета он сказал журналистам, что ответственность за сложившуюся ситуацию на Украине лежит не на нем, а на предыдущем президенте — Джо Байдене, передает ТАСС

Я не могу сказать вам, произойдет это или нет. Я бы хотел, чтобы это произошло, — отметил политик.

До этого Дональд Трамп признал успешность действий России в противодействии санкционному давлению. Американский президент охарактеризовал Владимира Путина как профессионального политика. В ходе состоявшейся 3 июля беседы между лидерами значительное внимание было уделено обсуждению санкционных вопросов.

Ранее британские СМИ сообщили о разработке администрацией Трампа стратегии по ускоренному разрешению украинского кризиса. Основными компонентами данного плана являются восстановление диалога с Россией и оказание давления на Киев через угрозу прекращения военной поддержки.

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