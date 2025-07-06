Российские войска взяли под контроль еще два села в зоне СВО

Российские войска взяли под контроль еще два села в зоне СВО Российские войска взяли под контроль Поддубное в ДНР и Соболевку под Харьковом

Российские войска установили контроль над населенным пунктом Поддубное в Донецкой Народной Республике и селом Соболевка в Харьковской области, сообщает Минобороны России. По данным ведомства, первое селение взяла группировка войск «Восток», второе — подразделения «Запада».

В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Поддубное Донецкой Народной Республики. <…> Подразделения группировки войск «Запад» в результате решительных действий освободили населенный пункт Соболевка Харьковской области, — говорится в сообщении.

Ранее Александр Коц в интервью NEWS.ru сообщил, что российские вооруженные силы продолжают реализацию целей специальной военной операции, причем главным направлением их действий остается Донбасс. Он отметил, что украинские военные в этом регионе демонстрируют упорное сопротивление. Как пояснил Коц, темпы продвижения на данном направлении определяются комплексом различных факторов.

До этого военный корреспондент указал, что взятие под контроль населенного пункта Новая Кругляковка создаст препятствия для маневров украинских войск вдоль линии фронта. Минобороны РФ данные о взятии под контроль села не приводило.