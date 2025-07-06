Наступление ВС РФ на Днепр 6 июля: прорывы границы, движение к Покровску

Российские военкоры продолжают обсуждать текущую ситуацию на Покровском направлении в ДНР и у Днепропетровской области Украины. Какие последние новости об этом выходили сегодня, 6 июля 2025 года, что сейчас происходит у Покровска, Днепра, Мирнограда, Успеновки, Богдановки, Удачного, Котлино?

Бои и события у Покровска и Днепра в воскресенье, 6 июля: обстановка на фронте

«Новопавловское/Покровское (Днепропетровское) направления. Подразделения ГрВ продолжают взламывать оборону противника и продвинулись по берегам рек Волчья и Мокрые Ялы (до места слияния) в направлении н. п. Филия. В н. п. Толстой — бои. Поддубное практически полностью перешло под контроль наших подразделений. ВС РФ вышли к северной окраине Карла Маркса (Мирного). Юго-западнее наши подразделения взяли опорный пункт ВСУ и ведут бои на восточной окраине Воскресенки. В районе Малиевки и южнее обстановка особых изменений не претерпела — ожесточенные встречные бои. Противник утверждает, что ВКС РФ окончательно выбили мост через реку Волчью в районе н. п. Андреевка — Клевцово на границе между ДНР и Днепропетровской областью. Заявляется, что объект был поражен при помощи высокоточного боеприпаса УМПБ Д-30СН», — передает военкор Юрий Котенок.

Украинский ресурс Deep State, подконтрольный ГУР, пишет, что армия России рвется в Днепропетровскую область: ВС РФ взяли Зеленый Кут и Новоукраинку возле Дачного, где горячие бои. По информации источника, российские силы атакуют волна за волной, используя численное преимущество, они продвинулись в районе села Отрадное на этом же участке, ситуация для ВСУ напряженная и быстро меняется.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Военный блогер Олег Царев сообщил, что на Покровском направлении изменений за сутки практически нет — встречные бои в районе границы с Днепропетровской областью, также ВС РФ расширяют контроль севернее Новоэкономического.

«На Угледарском направлении, западнее Шевченко и Вольного Поля, наши продавливают противника в направлении Камышевахи. Российские подразделения зашли в Воскресенку, с трех сторон охватывают Мирное, зачищают Поддубное. Закрепились российские силы и на восточной окраине Толстого, идут бои в районе Грушевского. Севернее продвигаются в направлении Филии в Днепропетровской области», — добавил он.

«Донбасский партизан» отметил, что ситуация на Покровском (Красноармейском) направлении остается крайне напряженной для ВСУ, несмотря на визуально стабильный фронт.

«Российские силы продолжают активное наступление, пытаясь перерезать логистику и постепенно давить на оборону противника, с целью создания оперативного окружения ключевых городов. В районе Муравки продолжаются массированные атаки, что позволило российским силам увеличить зону контроля до 400 метров. Несмотря на сопротивление со стороны украинских сил, российская армия успешно продвигается, сдерживая контратаки и добиваясь тактических успехов. На юге от Удачного украинские формирования из последних сил сдерживают наступление подразделений ВС РФ. Российская армия активно пытается углубиться в оборону противника, а также перерезать его логистические маршруты, что значительно затруднит снабжение украинских войск и ослабит их возможности для дальнейшего сопротивления», — подчеркнули авторы канала.

«Донбасский партизан» обратил внимание, что в районе Котлино российские подразделения проводят синхронные атаки как вдоль железной дороги на запад, так и на восток с целью выявить и использовать уязвимости в обороне ВСУ.

«Интенсивность огневой поддержки с воздуха и артиллерии ограничивает маневренность украинских сил и свидетельствует о переходе российских войск к фазе огневого истощения. Это предполагает дальнейшую подготовку к прорыву обороны с целью ускорить движение вперед. В районе Федоровки российские войска равномерно распределяют резервы по всему северо-восточному флангу, наращивая давление с целью прорыва в направлении Суворово. Этот прорыв позволит выйти к тыловым районам противника, что создаст дополнительные трудности для украинских сил, способствуя оперативному окружению», — рассказали авторы канала.

«Донбасский партизан» также пишет, что сейчас на Покровском направлении идет комбинированное давление по всей линии фронта, массированные удары дронами, артиллерией и авиацией, а также фланговые обходы, это свидетельствует о хорошо спланированной стратегии вытеснения ВСУ.

«Главная цель — создать оперативное окружение таких городов, как Мирноград и Покровск (Красноармейск), что позволит российской армии провести успешное наступление и ускорить захват этих ключевых населенных пунктов», — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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