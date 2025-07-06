Наступление ВС РФ на Харьков 6 июля: крутые спецназовцы, трупы у Купянска

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости выходили сегодня, 6 июля 2025 года, что сейчас происходит у Купянска, Харькова, Волчанска, Липцев, Изюма, Балаклеи, реки Оскол?

Ситуация и события на Харьковском направлении в воскресенье, 6 июля: обстановка на фронте

«На Харьковском направлении противник, пытаясь остановить продвижение наших войск, перебрасывает резервы с других участков фронта. „Северяне“ продолжают продвигаться вглубь Купянского района, перемалывая личный состав украинских оккупантов. Сломив упорное сопротивление противника, бесстрашные штурмовики выбили противника из нескольких опорных пунктов в приграничных лесных массивах, продвинулись свыше 1100 метров, закрепляются. Наши операторы FPV-дронов нанесли поражение по вскрытым позициям противника в селах Хатнее и Амбарное, уничтожив живую силу и орудия врага. Командование ВСУ перебрасывает на данный участок фронта резервы из состава 143-й ОМБр и 3-й ОТБр, безуспешно пытаясь остановить продвижение наших войск», — передает «Северный ветер».

Авторы канала сообщили, что на Волчанском и Липцевском направлениях в результате огневого поражения уничтожены семь штурмовых групп ВСУ вместе с автомобильной техникой и средствами связи.

«За сутки „северяне“ зачистили несколько кварталов в Волчанске, а также выбили врага из семи опорных и наблюдательных пунктов в лесных массивах рядом с городом. Наши артиллеристы нанесли прицельное поражение по скоплениям живой силы украинских оккупантов в лесных массивах, уничтожив две боевые группы ВСУ», — добавил «Северный ветер».

Оператор FPV-дрона на Купянском направлении СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Военный блогер Олег Царев отметил, что на Купянском направлении армия России продвигается западнее Вишневого, зачистив карман между этим селом и Зеленым Гаем.

«От Лозовой пробиваются к Богуславке и Боровской Андреевке. Севернее по фронту ВСУ тянут резервы в Великий Бурлук: противник готовит поселок к обороне, ожидая штурм сразу с нескольких направлений. Поскольку кроме Мелового наши войска заняли территории двух лесов и урочище на участке площадью до 24 кв. км, то они ведут бои в районе Чугуновки. От последней открывается прямой путь к развязке рокадной трассы на Малый Бурлук и Волчанск. На Харьковском участке без изменений», — добавил он.

Военкор Евгений Поддубный также подтверждает, что ВСУ спешно готовят к обороне Великий Бурлук в Харьковской области.

«Со стороны этого населенного пункта идет подпитка украинской группировки, действующей в Купянске. После освобождения Мелового, что на стыке Харьковской и Белгородской областей, наступательная операция бойцов ГрВ „Север“ на севере Купянского района вынуждает украинское командование перебрасывать сюда резервы — преимущественно специалистов по беспилотным системам», — добавил он.

«Военкоры Русской Весны» передают, что спецназ «Анвар» уничтожает пункты управления БПЛА ВСУ, поддерживая наступление в приграничье.

«На Великобурлукском направлении в харьковском приграничье спецназовцы поддерживают наступление наших войск, уничтожая пункты управления с операторами БПЛА, их технику и позиции ВСУ», — добавили они.

Канал «ZАЧИСТКА» сообщил, что в Харьковской области был ликвидирован очередной эстонский наемник.

«Прямым рейсом Бандере из-под Боровой в Харьковской области отправлен эстонский наемник — 25-летний Ало Клаассепп. Ало поехал „на сафари на русских“, но что-то пошло не так, и эстонский нацист был уничтожен в районе реки Оскол. Ало стал пятым официально признанным наемником из Эстонии, ликвидированным на южнорусских землях. Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет», — добавил источник.

Минобороны РФ вчера заявило, что подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Березовка, Песчаное и Петровка Харьковской области.

«Потери ВСУ составили свыше 230 военнослужащих, восемь автомобилей и три артиллерийских орудия. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и четыре склада боеприпасов», — добавили в МО РФ.

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