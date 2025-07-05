Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 июля 2025 в 18:55

В Совфеде раскрыли судьбу пропавших под Сумами сотен бойцов ВСУ

Сенатор Джабаров: пропавшие под Сумами сотни бойцов ВСУ могли дезертировать

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Якобы пропавшие под Сумами сотни бойцов ВСУ могли дезертировать, заявил NEWS.ru сенатор Владимир Джабаров. По его словам, на Украине нет желающих воевать за Киев.

Первое, что напрашивается, — это были дезертиры, они просто снялись и ушли. Торопиться с прогнозами не стоит, нужно ждать дополнительной информации. Желающих воевать за Украину давно нет. Первое, что пришло на ум, — они дезертировали, — подчеркнул Джабаров.

Ранее ТАСС, ссылаясь на источники в российских силовых структурах, сообщил, что сотни бойцов 158-й механизированной бригады ВСУ в Сумской области бесследно исчезли. Кроме того, по их словам, в регион украинское командование перебросило целый батальон, в составе которого служат в основном лица предпенсионного возраста.

До этого источники в силовых структурах РФ отметили, что Киев был вынужден перебросить под Сумы элитные подразделения из-за сложной для ВСУ ситуации. По их словам, украинское командование задействовало резервы.

Также журналисты сообщили о переносе командованием ВСУ армейских полигонов в западную часть страны для обеспечения безопасности мобилизованных бойцов. По их словам, в Киеве приняли такое решение после успешных атак ВС России по военным объектам на территориях Полтавской, Сумской, Днепропетровской и других областей Украины.

СВО
Сумы
Россия
Украина
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о фатальном решении организаторов «Хибин», где погибли двое
Россиянам объяснили опасность сдачи в аренду банковских карт
ООН назвала страны с самым высоким госдолгом на человека
«Мизерные партии»: американист оценил шансы Маска создать свою партию
Девушка решила перекрыть МКАД по необычной причине
«Вежливый человек»: Лавров объяснил, почему Путин разговаривает с Макроном
Наступление ВС РФ на Днепр 6 июля: прорывы границы, движение к Покровску
Лавров на примере Макрона объяснил, почему Путин дальновидный политик
На похороны погибшего футболиста пришлось вызывать полицию
Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России
Мирное, Северск, Часов Яр: хорошие и плохие новости с фронтов СВО 6 июля
Раскрыта стоимость пляжной одежды россиян
Подполковник уличил Трампа и Маска в огромном самолюбии
Дело чиновника о взятке в 50 млн рублей застопорилось в суде
Наступление ВС РФ на Харьков 6 июля: крутые спецназовцы, трупы у Купянска
БПЛА атаковал военкомат в украинском Кременчуге
Жена Смолова раскрыла подробности вокруг конфликта в «Кофемании»
Двое жителей Мурманской области погибли в горах во время соревнований
В России бросили вызов кибермошенникам
Глава Забайкалья раскрыл новые подробности жесткой посадки Ан-2
Дальше
Самое популярное
Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера
Общество

Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера

Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 5 июля: отмены рейсов, причины
Общество

Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 5 июля: отмены рейсов, причины

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.