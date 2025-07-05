В Совфеде раскрыли судьбу пропавших под Сумами сотен бойцов ВСУ

Якобы пропавшие под Сумами сотни бойцов ВСУ могли дезертировать, заявил NEWS.ru сенатор Владимир Джабаров. По его словам, на Украине нет желающих воевать за Киев.

Первое, что напрашивается, — это были дезертиры, они просто снялись и ушли. Торопиться с прогнозами не стоит, нужно ждать дополнительной информации. Желающих воевать за Украину давно нет. Первое, что пришло на ум, — они дезертировали, — подчеркнул Джабаров.

Ранее ТАСС, ссылаясь на источники в российских силовых структурах, сообщил, что сотни бойцов 158-й механизированной бригады ВСУ в Сумской области бесследно исчезли. Кроме того, по их словам, в регион украинское командование перебросило целый батальон, в составе которого служат в основном лица предпенсионного возраста.

До этого источники в силовых структурах РФ отметили, что Киев был вынужден перебросить под Сумы элитные подразделения из-за сложной для ВСУ ситуации. По их словам, украинское командование задействовало резервы.

Также журналисты сообщили о переносе командованием ВСУ армейских полигонов в западную часть страны для обеспечения безопасности мобилизованных бойцов. По их словам, в Киеве приняли такое решение после успешных атак ВС России по военным объектам на территориях Полтавской, Сумской, Днепропетровской и других областей Украины.