«Пусть возвращаются»: в Госдуме раскрыли, за что будут лишать гражданства Депутат Журавлев заявил, что России не нужны убийцы и насильники

Наличие паспорта гражданина Российской Федерации не является документом, освобождающим от ответственности, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев. По его словам, теперь за различные преступления можно будет лишиться гражданства. Также член ГД добавил, что России не нужны «убийцы и насильники».

Российский паспорт все-таки не индульгенция для преступников, и сегодня список преступлений, за которые будут лишать российского гражданства, расширен сразу на 12 пунктов. Вошли все наиболее тяжкие — убийства, насилие, детская порнография, экстремизм. И это не предполагает, что совершивший правонарушение уйдет от ответственности — его будут точно так же судить, как и раньше, а лишение гражданства лишь дополнительное наказание. Нам не нужны в стране убийцы и насильники, пусть возвращаются туда, откуда приехали, — заявил парламентарий.

Госдума одобрила поправки к законопроекту, расширяющие перечень оснований для лишения приобретенного гражданства Российской Федерации. После внесения изменений общее количество статей, предусматривающих возможность лишения гражданства, превысило 20. Работа над поправками велась межфракционной группой депутатов под руководством Вячеслава Володина и Ирины Яровой.

До этого лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратился к президенту Владимиру Путину с инициативой предоставить российское гражданство латвийскому журналисту Кириллу Федорову. Военный блогер подвергся преследованиям на родине за свою позицию в поддержку СВО.