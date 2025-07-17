Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 июля 2025 в 15:29

«Пусть возвращаются»: в Госдуме раскрыли, за что будут лишать гражданства

Депутат Журавлев заявил, что России не нужны убийцы и насильники

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наличие паспорта гражданина Российской Федерации не является документом, освобождающим от ответственности, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев. По его словам, теперь за различные преступления можно будет лишиться гражданства. Также член ГД добавил, что России не нужны «убийцы и насильники».

Российский паспорт все-таки не индульгенция для преступников, и сегодня список преступлений, за которые будут лишать российского гражданства, расширен сразу на 12 пунктов. Вошли все наиболее тяжкие — убийства, насилие, детская порнография, экстремизм. И это не предполагает, что совершивший правонарушение уйдет от ответственности — его будут точно так же судить, как и раньше, а лишение гражданства лишь дополнительное наказание. Нам не нужны в стране убийцы и насильники, пусть возвращаются туда, откуда приехали, — заявил парламентарий.

Госдума одобрила поправки к законопроекту, расширяющие перечень оснований для лишения приобретенного гражданства Российской Федерации. После внесения изменений общее количество статей, предусматривающих возможность лишения гражданства, превысило 20. Работа над поправками велась межфракционной группой депутатов под руководством Вячеслава Володина и Ирины Яровой.

До этого лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратился к президенту Владимиру Путину с инициативой предоставить российское гражданство латвийскому журналисту Кириллу Федорову. Военный блогер подвергся преследованиям на родине за свою позицию в поддержку СВО.

Госдума
законы
гражданство
Алексей Журавлев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Взяла бы гран-при»: в МИД России высмеяли конференцию по Украине в Риме
Сооснователю «Смысловых галлюцинаций» могут изменить приговор
Крупы — это не скучно: 7 необычных блюд, которые вы еще не готовили
Эколог дал советы, как легко защитить урожай от внезапного града
Захарова оценила «карман» Зеленского
Житель Краснодарского края угрожал полицейским в чате и попал в наручники
Раскрыто, сколько будет стоить нефть при отказе Индии от поставок России
«Ничего святого»: военкор об обмене пленных на мертвых советских солдат
В МИД России раскрыли, что Запад готовит для Молдавии
Вышел тизер пятого сезона «Очень странных дел»: что известно, сюжет, актеры
Журналисты нашли связь Дурова с фашистами
Рада одобрила назначение нового главы Минобороны Украины
Осужденный за хищение генерал должен выплатить многомиллионную компенсацию
Раскрыт масштаб падения спроса на новостройки в Москве
В США предрекли обрушение мировой экономики
Warner Bros. построит школу на съемочной площадке
Суд лишил генеральского звания фигуранта дела о хищениях в парке «Патриот»
Раскрыты подробности о жизни семьи, где отца осудили за изнасилование детей
Володин возмутился перечнем профессий, для которых не нужен русский язык
Трихолог объяснила, почему так вредно распылять духи на волосы
Дальше
Самое популярное
Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
История

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?
Общество

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году
Общество

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.