Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 августа 2025 в 19:21

России предрекли лидерство в необычной сфере производства

Россия может войти в топ-5 производителей редкоземельных металлов к 2030 году

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Россия может войти в топ-5 мировых лидеров по производству редкоземельных металлов (РЗМ) к 2030 году, считают опрошенные РИА Новости эксперты «S+Консалтинг». Сейчас основными производителями этих стратегически важных минералов являются Китай, США, Мьянма, Австралия и Таиланд.

Как пояснила заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко, на сегодняшний день доля России на мировом рынке РЗМ составляет лишь около 1%. По ее словам, это связано с тем, что применяемые в стране технологии обогащения и переработки таких металлов остаются нерентабельными и слишком энергозатратными для производителей.

Левашенко полагает, что для достижения столь амбициозной цели потребуется комплекс мер: локализация производства высокотехнологичной продукции, освоение новых типов рудных месторождений, увеличение объемов добычи, разработка полного цикла технологий извлечения металлов, а также создание государственных программ поддержки отрасли и привлечение значительных инвестиций. Особое внимание, по ее мнению, необходимо уделить развитию производств электроники и электромобилей, которые являются основными потребителями редкоземельных металлов.

Также отмечается, что Россия обладает одними из крупнейших в мире запасов редкоземельных металлов — ключевых компонентов современной высокотехнологичной продукции. РЗМ широко применяются в различных высокотехнологичных отраслях промышленности, что делает их стратегически важными ресурсами в любой современной экономике, подытожили эксперты.

Ранее профессор Финансового университета при правительстве РФ доктор экономических наук Ольга Лосева заявила NEWS.ru, что скептическое отношение руководства предприятий к долгосрочным инвестициям в роботизацию замедляет развитие этого направления в России. По ее словам, основными барьерами являются высокие финансовые требования и нестабильность экономических условий.

Россия
лидеры
рекорды
металлы
производство
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Китайцы при разводе не смогли поделить 29 кур и съели одну
Задержание предателя стоило жизни одному полицейскому под Архангельском
Над Германией заметили более 500 неизвестных дронов
Зарезавшая своих детей екатеринбурженка оставила предсмертную записку
В Запорожской области под массированный артобстрел попал целый город
ЦАХАЛ ликвидировал ракетную установку в Газе, из которой обстреляли Израиль
Постпредство России в ООН осудило Панаму за одно решение по Палестине
Генсек НАТО раскрыл судьбу поставок вооружения Украине
Рыбак семь часов сражался с рекордным по размерам чудовищем
Императорское абрикосовое варенье на зиму: роскошный рецепт
Появилась новая деталь о встрече Путина и Трампа на Аляске
На Западе обругали Зеленского после «территориальных» истерик
«Помалкивать в тряпочку»: депутат Госдумы обратился к Зеленскому с советом
Гладков раскрыл судьбу трех бойцов «Орлана», пострадавших из-за атаки ВСУ
«Орешник» для Трампа, Захарова — Суперженщина, долги Слепакова: что дальше
Школьник нашел способ получить альпаку с помощью дождевых червей
Раскрыты подробности смерти женщины после отравления чачей из Сочи
Хреновина, от которой все без ума, — секрет в портвейне
Короткое замыкание устроило переполох в отделе полиции
Появился прогноз погоды на вторую декаду августа в Москве
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Минские соглашения. Что это и почему Запад не собирался их выполнять
Мир

Минские соглашения. Что это и почему Запад не собирался их выполнять

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада
Общество

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.