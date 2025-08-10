России предрекли лидерство в необычной сфере производства Россия может войти в топ-5 производителей редкоземельных металлов к 2030 году

Россия может войти в топ-5 мировых лидеров по производству редкоземельных металлов (РЗМ) к 2030 году, считают опрошенные РИА Новости эксперты «S+Консалтинг». Сейчас основными производителями этих стратегически важных минералов являются Китай, США, Мьянма, Австралия и Таиланд.

Как пояснила заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко, на сегодняшний день доля России на мировом рынке РЗМ составляет лишь около 1%. По ее словам, это связано с тем, что применяемые в стране технологии обогащения и переработки таких металлов остаются нерентабельными и слишком энергозатратными для производителей.

Левашенко полагает, что для достижения столь амбициозной цели потребуется комплекс мер: локализация производства высокотехнологичной продукции, освоение новых типов рудных месторождений, увеличение объемов добычи, разработка полного цикла технологий извлечения металлов, а также создание государственных программ поддержки отрасли и привлечение значительных инвестиций. Особое внимание, по ее мнению, необходимо уделить развитию производств электроники и электромобилей, которые являются основными потребителями редкоземельных металлов.

Также отмечается, что Россия обладает одними из крупнейших в мире запасов редкоземельных металлов — ключевых компонентов современной высокотехнологичной продукции. РЗМ широко применяются в различных высокотехнологичных отраслях промышленности, что делает их стратегически важными ресурсами в любой современной экономике, подытожили эксперты.

