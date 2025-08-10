Кардиолог назвал топ-3 смертельно опасных напитка в жару Кардиолог Кондрахин: частое употребление кофе и алкоголя в жару ведет к смерти

Россиянам стоит с осторожностью относиться к употреблению чая, кофе и алкоголя в жаркую погоду, заявил Aif.ru врач-кардиолог Андрей Кондрахин. Он предупредил, что чрезмерное увлечение ими может иметь опасные последствия для здоровья, вплоть до летального исхода.

Если человек пьет чай, кофе, алкоголь, то в условиях жаркого климата это может привести к неприятным последствиям. Пострадать от обезвоживания может даже молодой человек, не говоря уже о пожилых людях, — отметил эксперт.

Специалист объяснил, что эти напитки способствуют обезвоживанию организма, что в свою очередь повышает вязкость крови и увеличивает риск тромбообразования. Такое состояние может спровоцировать инфаркт миокарда. Кардиолог настоятельно рекомендовал немедленно обращаться за медицинской помощью при появлении тревожных симптомов: выраженной слабости, головокружения или болей в грудной клетке во время отдыха на пляже.

Ранее Кондрахин заявил, что для продления жизни необходимо заботиться о здоровье сердца. По словам врача, для этого важно следить за режимом и правильно питаться, включая в рацион полезные продукты, например жирную рыбу.