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15 июля 2025 в 12:34

Названы продукты для продления жизни

Врач Кондрахин посоветовал есть жирную рыбу для продления жизни

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чтобы продлить жизнь, необходимо позаботиться о здоровье сердца, заявил «Москве 24» терапевт Андрей Кондрахин. По словам врача, для этого важно следить за режимом и правильно питаться, включая в рацион полезные продукты, например жирную рыбу.

Максимальную пользу несет рыба жирных сортов, например скумбрия и лосось. Не стоит отказываться и от рыбьего жира в виде капсул – он также богат кислотами, полезными для сердца, – отметил Кондрахин.

Он рекомендовал также добавлять в рацион овощи, курицу и индейку, минимизировать потребление соли, кофеина и алкоголя, избегать жареной и жирной пищи. Кроме того, также подчеркнул важность психоэмоционального состояния и оптимистичного отношения к жизни, так как нервы и депрессия могут негативно сказываться на здоровье сердца.

Ранее врач-кардиолог Мария Матвеева посоветовала снизить количество потребляемого кофе в жару. Эксперт пояснила, что даже 50 миллиграммов кофеина — столько содержится примерно в половине чашки кофе — могут увеличить частоту сердечных сокращений и повысить артериальное давление.

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